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الرياضي
الجزائر يستعد لـ «موقعة الأفيال» بـ «رسالة دموع»!
الجزائر يستعد لـ «موقعة الأفيال» بـ «رسالة دموع»!
الخميس 20 يناير 13:10

 
منير رحومة (دبي)


شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، العديد من الأحداث المؤثرة، والتي تعكس جماهيرية كرة القدم في «القارة السمراء»، ومنها الرسالة المؤثرة بالدموع التي وجهها مشجع جزائري إلى منتخب «محاربي الصحراء»، لتحفيز اللاعبين، قبل المواجهة المصيرية مع كوت ديفوار اليوم «الخميس»، في ختام مباريات دور المجموعات. 
وجه المشجع الجزائري علاء الدين عمراني رسالة تحفيزية، إلى لاعبي منتخب الجزائر، خلال زيارته لمقر إقامة البعثة في الكاميرون، حرص خلالها على نقل مساندة الجماهير لهم، وثقتها في الفوز والعبور إلى الدور المقبل من كأس الأمم الأفريقية. 
غلبت الدموع المشجع الجزائري، وهو يلقي نص الرسالة، بحضور جمال بلماضي مدرب منتخب «محاربي الصحراء»، فكانت لحظات مؤثرة داخل البعثة، كما لاقت الرسالة صدى كبيراً لدى الجماهير واللاعبين وداخل أجواء البطولة. 
حثت الرسالة نجوم منتخب الجزائر على بذل أقصى ما لديهم، في المواجهة المصيرية، لإسعاد المشجعين، وإنعاش أمل الحفاظ على اللقب الذي تحقق عن جدارة واستحقاق في نسخة «مصر 2019».
جاءت هذه الرسالة لمساندة حامل اللقب قبل مباراته المصيرية اليوم «الخميس» أمام كوت ديفوار على ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، في ختام مباريات المجموعة الخامسة بدور المجموعات للبطولة.
يتصدر كوت ديفوار ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني، برصيد 3 نقاط، ويتواجد سيراليون في المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما يتذيل المنتخب الجزائري المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
ويحتاج حامل اللقب إلى الفوز، وأي نتيجة من غير ذلك تعجل بوداعه المبكر، وتنهي مشواراً لا يليق بسمعته في المنافسة القارية، إذ أنه بدأ بتعادل مخيب أمام سيراليون، وواصل بخسارة مفاجئة مريرة أمام غينيا الاستوائية.

الكاميرون
كأس أمم أفريقيا
الجزائر
كوت ديفوار
جمال بلماضي
غينيا الاستوائية
سيراليون
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