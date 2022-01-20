تعاون مشترك بين «الثقة للمعاقين» و«القوى»

الشارقة (الاتحاد)



بحث نادي الثقة للمعاقين بالشارقة مع اتحاد ألعاب القوى، التعاون المشترك، بما يقود إلى تطور اللعبة ورفع مستوى اللاعبين، بجانب بحث العديد من الخطط المستقبلية، ومجالات الاستفادة من إمكانيات ومنشآت النادي في مختلف رياضات ألعاب القوى.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين لوفد اتحاد ألعاب القوى، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، وبحضور فهد بن جمعة نائب رئيس الاتحاد، وناصر محمد بن عاشور الأمين العام، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وراشد ناصر آل علي رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وفيصل أحمد الخميري رئيس لجنة الحوكمة والاستراتيجية، وعبدالله بن نصار المدير المالي لنادي الثقة، وحيدر طالب أربيع مدير مكتب الشارقة صديقة لذوي الإعاقة الحركية الأمين العام للاتحاد العالمي للمعاقين، وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للنادي.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، أن مجلس إدارة نادي الثقة حريص على تكوين شراكات مع الاتحادات كافة، بما يحقق خطط وبرامج النادي بالنهوض برياضة ذوي الإعاقة، وتمت مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات الخاصة بالتطوير، وتوسيع قاعدة اللعبة، ورفع مستوى اللاعبين، وكيفية استثمار البنية التحتية المتميزة لمرافق النادي.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد الله المر بالخدمات المميزة التي يقدمها نادي الثقة للمعاقين، في دعم رياضة ألعاب القوى، سواء للاعبين من ذوي الإعاقة أو غيرهم، مؤكداً أن الأيام المقبلة تشهد العديد من مجالات التعاون بين اتحاد ألعاب القوى ونادي الثقة، بما يحقق ترجمة ميدانية للأفكار والمقترحات التي تم بحثها.