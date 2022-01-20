3 مباريات تدشن كأس سلطان بن زايد للبولو



غنتوت (الاتحاد)



يفتتح «غنتوت» و«أر أي نون» كأس سلطان بن زايد للبولو، التي تنطلق الأربعاء المقبل، بملعب سلطان بن زايد للبولو بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وتستمر إلى 4 فبراير المقبل.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل النسخة الثانية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وحمد عبدالرحمن الشيخ المدير التنفيذي للنادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعدد من المسؤولين واللاعبين.

ويشارك في البطولة 6 فرق هي غنتوت صاحب الأرض، وأبوظبي وأنكورا و«أر أي نون» وساريسا وبن دري، وتشهد الجولة الافتتاحية 3 مباريات، الأولى بين «غنتوت» و«أر أي نون»، والثانية بين «بن دري» و«أنكورا»، والثالثة بين «ساريسا» و«أبوظبي»، على أن تقام الجولة الثانية يوم 29 يناير الجاري، والثالثة يوم أول فبراير، وتحدد 4 فبراير المقبل موعداً للحفل النهائي.

وأكد سعيد بن حوفان على استمرار تنظيم البطولة في نسختها الثانية تخليداً لذكراه العطرة وعرفاناً لدور ومساهمة المغفور له بإذن الله في دعم تراث الإمارات في مختلف المجالات، وسيكون الختام في احتفالية خاصة، بناء على توجيهات سمو رئيس النادي بعنوان «الوفاء لأهل العطاء»، وحث المنصوري وسائل الإعلام المحلية الاهتمام بالبطولة الغالية التي يحرص النادي على تنظيمها ضمن رزنامة نشاط النادي السنوي.

وقال حمد عبدالرحمن الشيخ: تم الانتهاء من الاستعدادات لانطلاقة البطولة، والتي تمثل نوعاً من الوفاء لكل مخلص أسهم في بناء وطنه، والحدث يقام بملاعب النادي، ومن أبرزها ملعب سلطان بن زايد للبولو، وهو ملعب النادي الرئيسي رقم واحد الذي تم تدشينه في احتفالية خاصة قبل انطلاقة البطولة الماضية.

ووجه حمد عبدالرحمن الشيخ الشكر إلى الجهات التي ظلت تسهم في دعم مسيرة النادي، بوصفهم شركاء النجاح، وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي الداعم الرئيسي والشركات والمؤسسات: مجلس أبوظبي الرياضي الداعم الرئيس، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ونادى تراث الإمارات وكابكس دوت كوت وكابيتال موشن، وياس مول، وغنتوت لتجهيزات الفروسية.