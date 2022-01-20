مصر تتأهل بتأشيرة «ديربي النيل»

ياوندي (أ ف ب)

حسم المنتخب المصري «ديربي النيل»، وبطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بفوزه على جاره السوداني 1-صفر، على ملعب «أحمدو أهيدجو»، في ياوندي في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن النسخة الـ33 لكأس الأمم الأفريقية في كرة القدم في الجابون.

ويدين الفراعنة بالفوز إلى قطب الدفاع محمد عبد المنعم الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 36.

وهو الفوز الثاني توالياً للفراعنة بعد الأول على غينيا بيساو بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية، فرفعت رصيدها إلى ست نقاط منهية الدور الأول في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف نيجيريا المتصدرة والوحيدة التي حققت «العلامة الكاملة» بتغلبها على غينيا بيساو 2-صفر في غاروا.

وحقق المنتخب المصري الأهم، وهو الفوز وضمن بطاقته، علماً بأنّ التعادل كان كافياً له للحاق بركب المتأهلين، كون غينيا بيساو منافسته والسودان على البطاقة الثانية خسرت أمام نيجيريا.

ودخلت مصر المباراة بفرصتين للتأهل الفوز، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين نيجيريا وغينيا بيساو، أو التعادل شرط تعثر غينيا بيساو.

في المقابل، مني السودان بخسارته الثانية بعد الأولى أمام نيجيريا 1-3 وودع البطولة برصيد نقطة واحدة في المركز الثالث.

ومنحت خسارة السودان الرأس الأخضر ومالاوي بطاقتي أفضل أربعة منتخبات تنهي الدور الأول في المركز الثالث.

وحلت الرأس الأخضر ثالثة في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، ومثلها جمعت مالاوي في المجموعة الثانية وضمنت تأهلها إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها.