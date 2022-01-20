مونشنجلادباخ «الوداع المذل»!



برلين (أ ف ب)

ودّع بوروسيا مونشنجلادباخ كأس ألمانيا لكرة القدم، من ثمن النهائي عقب خسارته المذلة أمام مضيفه هانوفر من الدرجة الثانية صفر-3، فيما بلغ لايبزج ربع النهائي بفوزه على هانزا روستوك من الثانية أيضاً 2- صفر.

على ملعب «أود أرينا»، سجّل أهداف الفائز كل من ابن الـ 19 عاماً ماكسيميليان بيير «4 و51»، وسيباستيان كيرك «36 ركلة جزاء».

ويؤكد الخروج المخيب لمونشنجلادباخ صاحب المركز الثاني عشر في «البوندسليجا» العروض المهزوزة والنتائج المخيبة التي يحققها في الآونة الأخيرة، آخرها خسارته أمام باير ليفركوزن 1-2.

وكان مونشنجلادباخ أقصى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا عن الدور الثاني، بعدما ألحق به خسارة قاسية 5-صفر في أكتوبر الماضي.

في المقابل، لحق هانوفر الذي هبط إلى الدرجة الثانية في موسم 2018-2019 بركب المتأهلين إلى دور الثمانية، بعد يوم واحد على المفاجأة الكبرى بخروج بوروسيا دورتموند حامل اللقب على يد سانت باولي من الدرجة الثانية أيضاً.

وتشهد المسابقة تتويج بطل جديد للمرة الأولى منذ أن فاز بها آينتراخت فرانكفورت في 2018.

وتأهل لايبزج وصيف بطل الدوري الموسم الماضي إلى ربع النهائي، بتخطيه هانزا روستوك من الدرجة الثانية بهدفين نظيفين سجلهما الدنماركي يوسف بولسن والإسباني داني أولمو.

وفي السنوات العشر الأخيرة، سيطر البايرن ودورتموند على اللقب، بتتويج الأول خمس مرات «2013، 2014، 2016، 2019 و2020»، والثاني ثلاث مرات «2012، 2017 و2021»، خرقهما فولفسبورج عام 2015 وآينتراخت فرانكوفرت 2018.

وسيشهد الدور ربع النهائي غياب بايرن ودورتموند للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007.

وأقصى فرايبورج مضيفه هوفنهايم بعدما تغلب عليه 4-1.

وسجّل أهداف الفائز كل من الإيطالي فينتشنزو جريفو «هدفين» وكيفن شايد والبوسني إرميدين ديميروفيتش، فيما سجّل نيكو شلوتيربيك هدف هوفنهايم الوحيد خطأ في مرماه (52).

كما تأهل أونيون برلين بعد فوزه على جاره هرتا برلين في دربي العاصمة 3-2، وسجل أندرياس فوجلسامر ونيكلاس ستارك بالخطأ في مرمى فريقه، وروبن كنوخه أهداف أونيون برلين، وراني خضيرة بالخطأ في مرمى فريقه، وسوات سردار هدفي هرتا برلين.