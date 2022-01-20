إشبيلية يرفض تشديد الخناق على الريال



مدريد (أ ف ب)

حرم فالنسيا ضيفه إشبيلية من تشديد الخناق على ريال مدريد المتصدر، عندما أرغمه على التعادل 1-1 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني في كرة القدم.

وكان إشبيلية البادئ بالتسجيل بفضل «النيران الصديقة»، عندما هز المدافع الفرنسي مختار دياخابي مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة السابعة، عندما حاول قطع تمريرة عرضية داخل المنطقة، لكن لاعب الوسط المهاجم الدولي البرتغالي جونسالو جيديش أدرك التعادل في الدقيقة 44 بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية لخوسيه جايا، وطرد جايا في الدقيقة 89 لتلقيه الإنذار الثاني.

وتلقى فالنسيا ضربة موجعة مبكرة بإصابة حارس مرماه الدولي الهولندي ياسبر سيليسن في الدقيقة 18، فترك مكانه لجاومي دومينيك.

وكان الفريق الأندلسي يمني النفس بتعويض خيبة خروجه خالي الوفاض من الكأس المحلية، بخسارته أمام جاره ريال بيتيس 1-2 في ثمن النهائي، وتحقيق فوزه الثالث توالياً والرابع عشر في الدوري، لتقليص الفارق بينه وبين النادي الملكي إلى نقطتين، لكنه اكتفى بنقطة واحدة فبات الفارق بينهما أربع نقاط.

في المقابل، صعد فالنسيا إلى المركز التاسع برصيد 29 نقطة، بعدما حقق التعادل الثامن هذا الموسم، والذي جاء بعد خسارتين متتاليتين أمام ضيفه إسبانيول 1-2 ومضيفه ريال مدريد 1-4.

وفي مباراة ثانية، عاد سلتا فيجو إلى سكة الانتصارات عندما تغلب على ضيفه أوساسونا 2-صفر، وحسم سلتا فيجو نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين عبر هوجو مايو وسانتي مينا.

واستعاد سلتا فيجو توازنه عقب خسارته أمام ريال سوسييداد صفر-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة والسابع هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 26 نقطة، منتزعاً المركز الثاني عشر بفارق نقطة واحدة من أوساسونا الذي مني بخسارته الثامنة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة.