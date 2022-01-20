الإنتر.. «العبور الصعب»



ميلانو (أ ف ب)

احتاج الإنتر إلى التمديد لتخطي عقبة ضيفه إمبولي 3-2 «الوقت الأصلي 2-2»، وبلوغ ربع نهائي كأس إيطاليا في كرة القدم.

وكان الإنتر البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة 13، لكن الضيوف ردوا بهدفين للألباني نديم بايرامي والحارس الروماني أندري رادو بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، ويسير فيه إمبولي الذي تغلب على يوفنتوس ونابولي في عقر داريهما في الدوري الذي صعد اليه هذا الموسم، نحو تحقيق مفاجأة مدوية بالإطاحة ببطل «الكالشيو»، أدرك المدافع أندريا رانوكيا التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ولجأ الفريقان إلى التمديد وكانت الكلمة الأخيرة لستيفانو سينسي، بديل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس، حيث سجل هدف التأهل للإنتر في الدقيقة 104.

وبلغ الدور ذاته ساسوولو بفوزه على ضيفه كالياري بهدف وحيد سجله لاعب الوسط المغربي عبدو الهراوي في الدقيقة 18، ويلتقي ساسوولو في الدور المقبل مع يوفنتوس، وفي الدور ذاته، يلعب أتالانتا مع فيورنتينا، وميلان مع لاتسيو.