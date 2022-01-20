«عين حمراء» في وجه ديمبلي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لا يزال الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني متمسكاً بعدم التجديد لـ «البارسا»، إلا بعد موافقة «الكتالوني» على طلباته المادية، والنتيجة ثورة إدارة النادي، وأظهرت «العين الحمراء»، وقررت إبعاده عن قائمة مباراة أتليتك بلباو في كأس ملك إسبانيا، وفقاً لما أكدته الصحف الإسبانية من دون استثناء، والتي قالت إن لهجة برشلونة ازدادت حدة.

وكشفت النقاب عن أن الموقف التعاقدي المتأزم للفرنسي، أسفر عن تداعيات سلبية وتوتر شديد على الصعيد الرياضي داخل النادي «الكتالوني»، ودفع تشافي المدير الفني إلى استبعاده من قائمة الفريق، بناء على تعليمات من إدارة النادي، بعد أن كان صرح خلال مؤتمره الصحفي عشية المباراة، بأن الوضع متأزم فعلاً بين اللاعب والنادي.

وأضاف: ما يمكنني قوله هو إننا في موقف معقد وصعب للغاية، فيما يتعلق بهذا الملف، وإن النادي قرر أنه إذا لم يجدد ديمبلي عقده، سيتم اتخاذ قرار حاسم ضده ، وهذا أمر ليس سهلاً علينا، ولكننا مضطرين إليه، لأن ماتيو أليماني المدير الفني للنادي يجري معه مفاوضات من 5 أشهر من دون جدوى، ولن نستطيع أن ننتظر أكثر من ذلك، فإما أن يجدد أو نتخذ قراراً بشأنه.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية، أن قرار عدم إدراج ديمبلي ضمن قائمة الفريق المسافر إلى بلباو، هو أول الغيث، وسيعقبه قرارات أخرى بعقوبات جديدة، قد تصل إلى حد حرمانه تماماً من اللعب، وعزله عن الفريق، وتجميده حتى نهاية الموسم، ما لم يوافق على الرحيل هذا الشتاء لتوفير راتبه، والحصول على مقابل مادي من وراء بيعه، حتى لو كان هذا المقابل 20 مليون يورو!

وكان موسى سيسوكو وكيل ديمبلي قد فتح النار على إدارة برشلونة، وتشافي المدير الفني للفريق، واتهمهما بأنهما يهددان بعزل اللاعب وتجميده حتى نهاية عقده في الصيف المقبل، وحرمانه من المشاركة في أي مباريات، كوسيلة للضغط عليه، حتى يوافق على التجديد بشروط النادي.

وقال: إذا أراد برشلونة التفاوض، على مسؤوليه أن جلسوا معنا لكي نتناقش، وأما في حالة عدم وجود نقاش، وفقط مجرد تهديدات للاعب بعدم مشاركته في المباريات والتهديد بعزله وتجميده، فهذا مرفوض.