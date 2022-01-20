الوحدة يواجه أوزبكستان ودياً



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



يخوض الوحدة مباراة ودية أمام أوزبكستان يوم الأحد المقبل، على ملعب أكاديمية النادي بالشهامة، ضمن تحضيراته لاستئناف باقي مشوار الموسم، وهي التجربة الوحيدة لـ «العنابي» خلال التوقف الحالي، قبل لقاء العروبة يوم 4 فبراير المقبل، ضمن «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وانضم السوري عمر خربين إلى منتخب بلاده في دبي، استعداداً لمواجهة «الأبيض»، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2022»، ليكون عدد الدوليين 5 لاعبين، بعد انضمام محمد الشامسي ومحمود خميس وطحنون الزعابي وخليل إبراهيم إلى المنتخب الوطني.

وأستأنف الوحدة تدريباته الأربعاء بوجود بقية اللاعبين، عقب إجازة 3 أيام، وتتواصل تحضيراته لحين لقاء «الأوزبكي»، ويسعى خلاله المدرب الفرنسي جريجوري للحفاظ على معدل لياقة بدنية مرتفع للاعبين.

ولم يتحدد بعد الملعب الذي يحتضن لقاء الوحدة والعروبة في الدوري، حيث يستضيف استاد آل نهيان مباريات مونديال الأندية، بجانب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، فيما ستكون مدينة زايد الرياضية ملعباً لتدريبات الفرق المشاركة، ليصبح «أصحاب السعادة» أمام خيار اللعب على استاد بني ياس، أو ملعب خارج أبوظبي.

على صعيد آخر، ناشدت إدارة النادي جمهور «العنابي» بالتشجيع الحضاري والالتزام بالقواعد العامة خلال المباريات، على خلفية معاقبة النادي بالإنذار والغرامة، بعد نزول جمهوره إلى أرضية الملعب، خلال لقاء الجزيرة الأخير ضمن ربع نهائي كأس رئيس الدولة، والذي تأهل من خلاله «العنابي» إلى نصف النهائي.