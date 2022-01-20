«المراحل السنية» ترفع شعار «الالتزام أولاً»



معتصم عبدالله (دبي)



تحفل ملاعب مسابقات المراحل السنية بالعديد من الصور والمشاهد التي يغفلها التوثيق، ما عدا بعض اللقطات التي ربما تجد حظها في التداول عبر وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل الاهتمام الجماهيري الكبير بمسابقات الفريق الأول.

وعادة ما يكون «الالتزام أولاً»، شعاراً للأندية والمدربين في الملاعب المختلفة، وهو ما تجسده صور التزام لاعبي المراحل بأداء الصلوات في الملاعب، إلى جانب التدريبات اليومية، والمباريات التنافسية في البطولات المختلفة، على صعيد المراحل كافة.



وحفل الموسم الحالي بالعديد من المواقف الإيجابية للاعبي مسابقات المراحل السنية، بعدما حرصت إدارة التعاون على الإشادة بنظيرتها في اتحاد كلباء عبر «رسالة رسمية»، عطفاً على الانطباع الإيجابي الذي تركه لاعبو «النمور» في دوري الأشبال 14 عاماً أمام التعاون.

وأثنى الخطاب الذي حمل توقيع سعيد رباع الأمين العام لنادي التعاون، على سلوكيات «أشبال» اتحاد كلباء، في نواحي الالتزام بأداء الصلوات، والحرص على نظافة محيط الملعب وغرف الملابس، بعد مباراة الفريقين في دوري تحت 14 عاماً.

في المقابل، تعددت صور أداء لاعبي فرق المراحل أثناء أداء الصلوات بشكل خاص، وهو ما جسدته صورة للاعبي الشارقة للأشبال تحت 13 عاماً، وهم يؤدون الصلاة خلال أحد التدريبات، إلى جانب الجهاز الفني لفرق الأكاديمية الذي يضم حسن إسماعيل مشرف حراس المرمى بأكاديمية النادي.

وتمثل «الروح الوطنية» جانباً مهماً في ملاعب مسابقات المراحل السنية، حيث تبرز صور «الاحتفالات العسكرية» خلال تسجيل الأهداف، وهو الأمر الذي اعتاد عليه لاعبو خورفكان الذي نجح في حسم المرحلة الأولى «دوري المجموعات» بتصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد 36 نقطة.