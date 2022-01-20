الظفرة يضم وليد عمبر رسمياً

أبوظبي (الاتحاد)



تعاقدت شركة الظفرة لكرة القدم مع المهاجم وليد عمبر، على سبيل الإعارة من اتحاد كلباء حتى نهاية الموسم الحالي، بعد ساعات من ضم البرازيلي البرازيلي جويليرمي أوجوستو، لاعب الفيصل السعودي السابق في صفقة «انتقال حر»، بجانب الحارس سالم خيري من الجزيرة على سبيل الإعارة، والغاني ليونارد أوفوي.

وخاض وليد عمبر «29 عاماً» 3 مباريات مع «النمور»، بإجمالي 79 دقيقة، بجانب شوط في كأس رابطة المحترفين هذا الموسم.

ويلتقي الظفرة مع الإمارات، ضمن الجولة الأخيرة لترتيب المراكز من التاسع إلى الرابع عشر لكأس رابطة المحترفين، فيما يدشن الدور الثاني متأخراً، بلقاء الجزيرة يوم 15 فبراير المقبل، لمشاركة «فخر أبوظبي» في مونديال الأندية.