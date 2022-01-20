رادار «الخفافيش» يرصد خريج أكاديمية برشلونة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم أن أوسكار مينجيزا مدافع شاب واعد، ويجيد في مركزي قلب الدفاع، والظهير الأيمن في برشلونة، إلا أنه بدأ يشعر بعدم أهميته في خطط واختيارات تشافي المدير الفني لـ «البارسا»، الذي لم يشركه إلا في مباراتين فقط من المباريات الست الأخيرة، بينما كان الهولندي رونالد كومان المدير الفني السابق الذي تمت إقالته، يدفع به في كثير من المباريات في الموسم الماضي.

هذا الوضع السيئ الذي يعيشه مينجيزا شجع فالينسيا الملقب بـ «الخفافيش» على السعي لضمه هذا الشتاء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لمنحه فرصة أكبر للمشاركة في المباريات، ونقلت إدارة فالنسيا إلى إدارة «البارسا» رغبتها في الحصول على خدمات المدافع الشاب، ولكنها لم تتلق رداً حتى الآن.

مينجيزا «22 عاماً» أمضى كل مشواره الكروي في برشلونة، إذ يلعب للنادي «الكتالوني» منذ أن كان في الثامنة من عمره، قادماً من «سانتا بيربيتوا»، وصقل موهبته في «برشلونة ب»، وتم تصعيده للفريق الأول في بداية الموسم الماضي، تحت قيادة رونالد كومان.

ويأمل فالنسيا في موافقة برشلونة على صفقة الإعارة، من دون أن تتضمن بنداً يسمح له بشراء اللاعب بصفة نهائية.

وإذا ما تمت الصفقة بنجاح، يضمن مينجيزا اللعب أساسياً مع فريقه الجديد الذي يحتل المركز العاشر في الدوري الإسباني «الليجا»، بفارق 11 نقطة عن منطقة الخطر والهبوط، و5 نقاط عن الأندية الأربعة الأولى في الترتيب.

وفي سياق مختلف، وبينما يسعى برشلونة للاستغناء عن خدمات ظهيره الأيمن مينجيزا، يبحث في الوقت نفسه عن تدعيم الجبهة اليسرى، في ظل كبر سن جوردي ألبا الذي يكمل 33 عاماً في21 مارس المقبل، واحتمالات رحيل بديله أليخاندرو بالدي بعقد إعارة، بهدف تطوير نفسه وصقل موهبته، ليعود بعدها مدافعاً ناضجاً وصاحب خبرة.

والاسم الأول المقترح، هو المدافع البرتغالي أليكس جريمالدو مدافع بنفيكا، والذي يمكنه منافسة ألبا على شغل مركز الظهير الأيسر.

وينتهي عقد جريمالدو مع بنفيكا في صيف 2023، ويأمل ناديه في التجديد له، أو بيعه بنهاية الموسم بسعر مناسب، بعد أن عرضه في الموسم الماضي مقابل 30 مليون يورو، ولم يجد من يشتريه، وهو بالمناسبة كان لاعباً سابقاً في برشلونة وغادر «البارسا» عام 2015.

أما البديل الثاني المقترح، فهو المدافع خوسيه جايا لاعب فالنسيا والذي يتفاوض حالياً مع ناديه لتجديد عقده الذي ينتهي أيضاً في «صيف 2023»، ومن المحتمل أن يعرضه فالنسيا للبيع هذا الصيف إذا لم يجدد عقده.