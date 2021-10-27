سعيد بن طحنون يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي الفلاح

محمد البلوشي (العين)

أصدر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان رئيس نادي الفلاح لكرة القدم بعد انتقال ملكية النادي لمعاليه قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الفلاح لكرة القدم برئاسة يوسف إسماعيل الحمادي وعضوية كل من حسين صالح المنهالي نائباً للرئيس وخالد سعيد الكعبي وسالم نصيب المنهالي مستشاراً لمعالي رئيس النادي وجميل صالح الحارثي وسعود فيصل آل علي وأحمد محمد السويدي وهزاع حمد الشرياني «المتحدث الرسمي للنادي» وكوهر محمد المرزوقي «عضو نسائي».

وحث معاليه مجلس الإدارة على تطوير العمل في النادي لتحقيق الإنجازات والبطولات مع التركيز على المواهب والعناصر المواطنة وذلك لتعزيز المنظومة الرياضية في الدولة، كما ثمن معاليه الجهود الكبيرة والدور الريادي الذي يقوم به مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الكرة في الدعم اللامحدود للكرة الإماراتية.