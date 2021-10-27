أحمد المطوع وشمسة بنت حشر يترشحان لرئاسة «الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

تقدم أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الطائرة، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة الاتحاد، بأوراق ترشحهما لمقعد رئاسة الاتحاد في الدورة الانتخابية الجديدة 2020 - 2024. وأكدت مصادر «الاتحاد» تقدم المطوع، أمس الأول، بأوراقه رسمياً مرشحاً عن نادي النصر، أعقبه ترشح الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم للمقعد ذاته عن نادي الوصل أمس.

ويغلق باب الترشح الذي يستمر لنحو أسبوع ظهر الأحد المقبل، يعقبه إعلان القائمة المبدئية للمرشحين، وفتح باب الطعون من قبل لجنة الانتخابات، وصولاً إلى إعلان القائمة النهائية يوم الخميس 18 نوفمبر.

وكانت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم ذكرت في تصريحات لـ«الاتحاد» سبقت تقدمها بأوراق ترشحها، أن «الصورة ليست واضحة، وهناك المزيد الترتيبات»، وأضافت «لا أرغب في الحديث عن نفسي وترشحي، أكنّ احتراماً كبيراً للمترشحين الدكتور أحمد المطوع الأمين العام الحالي للاتحاد، وعبد الله الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الجماعية، وأتمنى لهما التوفيق».

وأصدر اتحاد الطائرة مراحل البرنامج الزمني لانتخاب مجلس الإدارة للدورة الانتخابية الجديدة 2020 - 2024، بعدما جرى تحديد يوم الأربعاء 24 نوفمبر المقبل موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

وتعقد العمومية الانتخابية للدورة الجديدة يوم الأربعاء 24 نوفمبر المقبل، يعقبها إعلان النتائج الأولية، وفتح باب الطعون على نتائج الانتخابات، انتهاءً باعتماد وإعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم الخميس 9 ديسمبر 2021.