قطار «دوري أدنوك» يقطع «الثلث الأول» في «الثامنة»

معتصم عبدالله (دبي)

يقترب قطار دوري أدنوك للمحترفين من إكمال «الثلث الأول» تقريباً من مشواره الذي يمتد على مدار 26 جولة، بإقامة مباريات الجولة «الثامنة»، والتي تنطلق اليوم بإقامة ثلاث مباريات تجمع النصر مع اتحاد كلباء، العروبة مع الشارقة، والجزيرة مع بني ياس، فيما تتجه الأنظار غداً إلى «القمة الكبرى»، والتي تجمع شباب الأهلي «الوصيف» بضيفه العين «المتصدر»، ويلتقي أيضاً الظفرة مع الوحدة، الإمارات مع الوصل، وخورفكان مع عجمان.

وتلقي «مقصلة المدربين» بظلالها على «الجولة الثامنة»، التي تشهد قيادة الإسباني خوان كارلوس لفريق الشارقة «مؤقتاً» خلفاً للوطني عبد العزيز العنبري، فيما يعود الفرنسي جريجوري إلى مشهد الإدارة الفنية للوحدة بقيادة «العنابي» مجدداً خلفاً للهولندي تين كات، في الوقت الذي شهدت فيه الجولة الماضية الظهور الأول للبرازيلي ميكالي مدرب الظفرة أمام عجمان 3-1 والذي تولى المهمة خلفاً للسوري محمد قويض أول المدربين المقالين في الموسم الحالي.

وتأتي مباريات الجولة الثامنة في ظل ظروف متباينة للفرق بعد ختام الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، والذي شهد أفضلية الفرق المتأهلة لربع النهائي بقيادة العين، اتحاد كلباء، عجمان، النصر، الوصل، لتلحق بفريقي الجزيرة وشباب الأهلي المتأهلين مسبقاً، في الوقت الذي تبحث فيه الأندية الخاسرة في الدور الأول للكأس عن التعويض ممثلة في الإمارات، الشارقة، الظفرة، بني ياس، العروبة، علماً بأن المباراة الأخيرة في إياب الدور الأول بين الوحدة وخورفكان تأجلت إلى 7 نوفمبر المقبل.