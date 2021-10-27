الجزيرة وبني ياس.. تقارب كبير

مصطفى الديب (أبوظبي)

يحل بني ياس ضيفاً ثقيلاً على الجزيرة مساء اليوم في إطار منافسات الأسبوع الثامن من دوري أدنوك للمحترفين، وتعد مواجهة هذا المساء واحدة من المواجهات التي عودت الجماهير على الإثارة في السنوات الأخيرة، لاسيما وأن الموسم الماضي شهد منافسة شرسة بين الفريقين على لقب الدوري حتى حسمه الجزيرة.

لقاء اليوم بين بطل الدوري ووصيفه، لكنه يأتي في وقت لا منافسة بينهما ولكن تجمعهما الظروف المتشابهة، حيث خسر الجزيرة المباراة الأخيرة أمام شباب الأهلي، وهي الخسارة الثانية له من أصل سبع مباريات بالإضافة إلى تعادل أي أن نتائجه تختلف عن الموسم الماضي، وعلى الطرف الآخر ظهر «السماوي» بمستوى متذبذب تماماً، حيث لم يجمع إلا ست نقاط من أصل 21 وحقق الفوز في مباراة واحدة فقط وودع كأس الرابطة أمام الوصل.

الفوز لأي طرف من الطرفين يعني العودة مجدداً، خاصة بني ياس، لاسيما وأن فوزه على الجزيرة يعني أنه عاد من البوابة الكبيرة، ورغم التفوق الكاسح لفخر أبوظبي تاريخياً، حيث حقق الفوز في 14 مواجهة من أصل 21 إلا أن بني ياس يظل رقماً صعباً في السنوات الأخيرة، ولم يفز السماوي على الجزيرة في عصر الاحتراف سوى في مباراتين فقط، في حين حدث التعادل في خمس مواجهات.

ويعول الجزيرة كثيراً على عودة كل من خليفة الحمادي وسالم راشد بعد تعرضهما للإيقاف لاسيما وأن غيابهما كان مؤثراً للغاية أمام شباب الأهلي، على الجهة الأخرى يعاني بني ياس من غياب سواريز أحد أهم لاعبي وسط الفريق بسبب الإيقاف، في حين لم يتحدد موقف قائد الفريق فواز عوانة من المشاركة.