النصر واتحاد كلباء.. أحلام التقدم

معتصم عبدالله (دبي)

يأمل النصر صاحب المركز الرابع حالياً برصيد 13 نقطة وبفارق المواجهات خلف الجزيرة «الثالث»، استثمار مواجهة قمة الجولة الثامنة لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تجمع شباب الأهلي «الوصيف» برصيد 14 نقطة وضيفه العين «المتصدر» برصيد 17 نقطة مساء الجمعة على ستاد راشد، من أجل التقدم أكثر في سباق «مربع الكبار» حينما يواجه «العميد» ضيفه اتحاد كلباء اليوم على ستاد آل مكتوم بنادي النصر.

ويتعين على «العميد» قبل التفكير في مركز أفضل عن ترتيبه الحالي، تحقيق الفوز أولاً في مواجهة «النمور» المتحفز والساعي بدوره لتحسين مركزه والترقي في ترتيب الدوري «العاشر برصيد 7 نقاط»، بعدما احتفل في الجولة الماضية بفوزه الأول في الدوري على حساب العروبة 2-1، قبل أن ينجح في تخطي ذات المنافس نحو الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين بالفوز 4-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور الأول.

ويزيد غياب نتيجة التعادل السلبي في تاريخ مواجهات الفريقين الـ 12 الماضية في الدوري، من التوقعات بلقاء مثير اليوم رغم الأفضلية الواضحة لـ«العميد» بالفوز في 7 مباريات، مقابل 3 لـ«النمور» جميعها على ملعبه.