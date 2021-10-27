العروبة والشارقة.. تصحيح المسار

فيصل النقبي (كلباء)

مواجهة تحمل عنوان «تصحيح المسار»، تجمع العروبة والشارقة، رغم فارق النقاط التسع بين الفريقين وفارق الإمكانات الكبيرة.

وستكون المواجهة فرصة كبيرة للشارقة من أجل عودة التوازن للفريق بعد قرار الإدارة بالاستغناء عن عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق والخروج بعدها من كأس المحترفين بعد التعادل الخاسر أمام عجمان، وتعتبر النقاط الثلاث أولوية كبرى لـ«الملك».

ولا يختلف الدافع عند العروبة، فأصحاب الأرض يبحثون عن فوز أول طال انتظاره، حيث يتجمد رصيد الفريق عند النقطة الثالثة من ثلاث تعادلات، حيث يطمح لزيادة معاناة الشارقة وإضافة 3 نقاط مهمة للغاية للفريق ستجعل منه بعيداً قليلاً عن مراكز الخطر.

وتبدو المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات بعد الحالة التي ظهر بها الفريقان خلال الجولات الماضية من البطولة.

وتبدو المهمة صعبة للمدرب المساعد خوان كارلوس، الذي يتسلم تركة صعبة للشارقة في ظل قرار تغيير المدرب عبدالعزيز العنبري، ثم الخروج من كأس الرابطة بعد التقدم بثلاثة أهداف أمام عجمان ثم التعادل، الذي فاقم المشكلات الفنية التي يعاني منها الفريق في الجولات الماضية وبقاء رصيد الفريق عند النقطة 12 والخسائر الماضية التي تعرض لها الفريق في الدوري وآخرها أمام النصر، وتطمح إدارة الشارقة في تجاوز هذه الفترة الصعبة بالفوز على العروبة.

وتتعاظم في الجانب الآخر مسؤولية المدرب التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة، فالفريق مقبل على الجولة الثامنة من دون انتصار رغم تقديم عروض إيجابية والتعادل ثلاث مرات أمام شباب الأهلي والعين وعجمان لتصبح الحاجة إلى الانتصار الأول كبيرة للعروبة واستغلال ظروف المنافس الصعبة.