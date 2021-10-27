«الأبيض الأولمبي» يتخطى الهند بـ«الجزائية»

فيصل النقبي (الفجيرة)

قاد عبدالله إدريس منتخبنا الأولمبي للفوز على الهند بهدف نظيف سجله من ضربة جزاء سددها في المرمى في الدقيقة 82.

وأحيا «الأبيض الأولمبي» آماله في المجموعة وسباق التأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعد هذا الفوز، بحصد أول ثلاث نقاط، لتتساوى الفرق الأربعة في مجموع النقاط، لتصبح احتمالات تأهل أحد الفرق الأربعة مرهونة بالنتائج في الجولة الأخيرة.

وأصبح لقاء منتخبنا الوطني أمام شقيقه العماني مصيرياً لمنتخبنا الوطني للتأهل المباشر كأول المجموعة الخامسة مباشرة للنهائيات التي ستقام في أوزبكستان 2022.

وقدم «الأبيض» مباراة جيدة عالج بها المدرب الإسباني دينس سيلفا آثار الخسارة الأولى أمام قيرغيزستان 1-2.

وستقام مباريات الجولة الأخيرة يوم السبت المقبل باستاد الفجيرة بلقاء أول يجمع بين قيرغيزستان مع الهند في الرابعة وخمسين دقيقة، ثم يتبعه لقاء منتخبنا مع المنتخب العماني في الثامنة والنصف.

وجدد المنتخب العماني آماله في المنافسة على صدارة المجموعة الخامسة، بعد تحقيق فوز ثمين على قيرغيزستان بهدف نظيف سجله أرشد العلوي في الدقيقة 91، وحصل «العماني» على أول ثلاث نقاط، متساوياً مع قيرغيزستان، بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام الهند بهدفين مقابل لا شيء وتلقى قيرغيزستان الخسارة الأولى بعد الفوز الافتتاحي على منتخبنا الوطني 2-1 في الجولة الأولى.

