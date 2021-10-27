مضمار «اللا نهاية» في قلب «إكسبو»

مراد المصري (دبي)

6 نوفمبر المقبل سيكون موعداً لحدث استثنائي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، باحتضانه سباق «كرايتيروم» الأول من نوعه على الإطلاق الذي ينظمه طواف إيطاليا العالمي «جيرو دي إيطاليا» خارج أوروبا، بعدما اختار دبي وجهة له، وتحديداً «إكسبو» الحدث الأضخم من نوعه في العالم حالياً.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في الجناح الإيطالي بـ«إكسبو»، حيث أعلنت «أر سي إس سبورت» إقامة الحدث بدعم من «صنع في إيطاليا» (MadeinItaly.gov.it )، ومجلس دبي الرياضي، و«إكسبو 2020 دبي»، وسيقام السباق القصير بنظام 30 لفة على حلبة لمسافة 2.1 كم في دبي، وذلك من خلال تصميم مضمار خاص في «إكسبو» على شكل رمز «اللانهاية» المستوحى من شعار طواف إيطاليا الدولي نفسه.

وسيقام مضمار السباق بالقرب من الجناح الإيطالي في «إكسبو 2020»، وهو الذي يعرض جمالية منتجات وتجارب «صنع في إيطاليا»، وسيتم عرض كأس طواف إيطاليا العريق، وسيستضيف الجناح أيضاً جلسة «لقاء وتحية» مع الدراجين المشاركين في يوم ما قبل السباق، مما يتيح للجماهير فرصة التحدث إلى دراجيهم المفضلين، وذلك مساء يوم 5 نوفمبر المقبل، كما سيحضر الدراجون أيضاً حفل عشاء احتفالاً بالنسخة الأولى لهذا السباق، حيث سيجلس أحد كبار المتسابقين على طاولة.

ويشهد السباق مشاركة عددٍ من أبرز الدراجين في العالم الذين أكدوا وجودهم بالفعل في قائمة السباق، ومنهم بطل طواف إيطاليا «جيرو دي إيطاليا» لعام 2021 وحامل القميص الأصفر في طواف فرنسا عام 2019، إيجان بيرنال من فريق إنيوس جريناديرس، وبطل العالم لسباق الطرق (UCI ) ثلاث مرات، بيتر ساجان من فريق بورا هانسجروه، الفائز بالقميص البنفسجي في ترتيب النقاط في النسخة الأخيرة من كورسا روزا، المتوج بتسعة سباقات كبرى، إيليا فيفياني من فريق كوفيديس، والفائز حسب ترتيب التسلق في النسخة الأخيرة من طواف إيطاليا 2021، جيفري بوشار، وبطل العالم لسباق ضد الساعة للدراجات الهوائية مرتين، فيليبو جانا من فريق إنيوس جريناديرس، وهو الذي سبق أن حقق الفوز في ست مراحل في طواف إيطاليا أيضاً.

الحضور (تصوير: أفضل شام)

حضر المؤتمر الصحفي، أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في «إكسبو 2020 دبي»، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، وأسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، ونخبة من كبار المسؤولين في الجناح الإيطالي وطواف إيطاليا الدولي.

واعتبر أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في «إكسبو 2020 دبي»، أن الرياضة تعتبر لغة مشتركة بين شعوب العالم، وهو ما جعل القائمين على «إكسبو»، يحرصون على إقامة هذه الفعاليات الرياضية والأحداث المختلفة بما يعزز من إثراء المزيج المتنوع الذي يقدمه المعرض العالمي، وأن الرياضة هي عنصر رئيس من عناصر «إكسبو»، ونحن نشعر بالفخر لاستضافة هذا السباق العالمي.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، إنه لمن دواعي فخرنا أن نعلن عن حدث آخر رفيع المستوى لرياضة الدراجات الهوائية يُضاف إلى روزنامة الفعاليات الرياضية في دبي الحافلة بالأحداث والبطولات لعام 2021، وتستضيف دبي بالفعل خمس فعاليات دولية للدراجات الهوائية في كل عام، وسيكون سباق «كرايتيروم» من طواف إيطاليا الدولي «جيرو دي إيطاليا»، إضافة جديدة بالكامل، خاصة أنه يقام في «إكسبو 2020 دبي»، حيث اجتمع العالم في أكبر عرض في التاريخ.

وأضاف: يعتبر «كرايتيروم» من طواف إيطاليا الدولي «جيرو دي إيطاليا»، سباقاً مثيراً لمسافة قصيرة، ويضم أبرز نجوم الدراجات الهوائية مثل الفائز بطواف إيطاليا 2021، إيجان بيرنال، وبطل العالم لسباق الطرق (UCI ) ثلاث مرات، بيتر ساجان، وبالطبع الغني عن التعريف إيليا فيفياني، لذلك نحن متحمسون حقاً لهذا الحدث الفريد من نوعه، ويسعدنا العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا منذ فترة طويلة «أر سي إس» لتقديم هذا الحدث لعشاق الدراجات الهوائية لدينا، ولتعزيز الفوائد العديد من ممارسة الدراجات الهوائية كرياضة ونشاط ترفيهي، فقد نما ركوب الدراجات الهوائية بسرعة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات، منذ أن بدأنا بتنظيم بطواف دبي في عام 2014، والآن نستمر مع طواف الإمارات، ونثق في أن هذه الأحداث ستمنح دفعة إضافية لشعبية هذه الرياضة هنا.

وقال باولو بيلينو، الرئيس التنفيذي لشركة «أر سي إس سبورت»: للمرة الأولى، نتمكن مع شركائنا في حدث مهم مثل «إكسبو 2020 دبي»، من تنظيم أول سباق «كرايتيروم» لطواف إيطاليا، وهذه أيضاً طريقة لتصدير «صنع في إيطاليا» إلى العالم، بدعم من الحكومة الإيطالية، وسيكون الفائزون بالقمصان الأربعة الرئيسية في طواف إيطاليا 2021 - إيجان بيرنال، بيتر ساجان وجيفري بوشار - على خط الانطلاق يوم السبت 6 نوفمبر، مع دراجين رائعين آخرين، مثل: فيليبو جانا، إيليا فيفياني، مارك هيرشي ولورنزو فورتوناتو، وأنا متأكد أنه سيكون عرضاً رائعاً وفرصة مهمة للغاية لتعزيز التميز الإيطالي، كما هو حال طواف إيطاليا «جيرو دي إيطاليا».

عارف العواني: زخم كبير يسهم في الترويج

أشاد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالإعلان عن تنظيم وإقامة سباق «كرايتيروم» الأول لطواف إيطاليا في «إكسبو 2020 دبي»، والذي يؤكد اهتمام وحرص الإمارات بالرياضة وتنظيم الفعاليات التي تساهم بتشجيع المجتمع على التفاعل الرياضي، وتعزيز النمط العصري لحياة حافلة بالسعادة والطاقة الإيجابية لأفراد المجتمع، مؤكداً أن السباق سيسلط الضوء على مكانة الفعاليات الرياضية وحضورها المميز ضمن «إكسبو دبي 2020»، مشيداً بدعم السباق من قبل علامة صنع في إيطاليا ومجلس دبي الرياضي و«إكسبو 2020 دبي» و«أر سي أس سبورت»، مؤكداً أن مشاركة نخبة دراجي العالم في السباق ستمنحه زخماً مميزاً وستسهم في الترويج الأكبر لفعاليات «إكسبو 2020 دبي»، ومسيرة التقدم والازدهار للمكانة المرموقة للإمارات على الصعيد العالمي.