17 ميدالية تاريخية للإمارات في ختام «عربية» السباحة

أبوظبي (الاتحاد)

حققت سباحة الإمارات رقماً تاريخياً للمرة الأولى في مشاركتها في البطولات العربية للسباحة، بعدما حققت 17 ميدالية ملونة في البطولة العربية للسباحة للفئات العمرية التي أُقيمت على مدار 4 أيام في أبوظبي، بمشاركة 17 دولة عربية في تجمع هو الأول من نوعه، كما حلت الإمارات في المركز الثالث عربياً في فئة 16 - 18 سنة.

ونجحت الإمارات في حصد 6 ميداليات ذهبية، بواقع 4 ميداليات للسباح يوسف المطروشي، وذهبية لسارة عكاشة، إضافة إلى ذهبية تتابع 4 في «50 متر متنوع»، إضافة إلى 6 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية ليكون المجموع العام 17 ميدالية ملونة.

وفي فئة 16- 18 سنة بنات، فازت المغرب بالمركز الأول، وجاءت لبنان بالمركز الثاني وسوريا بالمركز الثالث، أما فئة 14 - 15 سنة ذكور، فقد فازت مصر بالمركز الأول، وقطر في المركز الثاني، والمغرب في المركز الثالث، كما فازت مصر بفئة 14 - 15 بنات، وجاءت تونس في المركز الثاني والمغرب في المركز الثالث.

أما فئة 19 سنة وأكبر، فنجحت الجزائر في الفوز بالمركز الأول، وجاءت تونس والأردن في المركز الثاني بنفس عدد الميداليات، أما فئة بنات 19 سنة وأكبر، فنجحت المغرب في الفوز بالمركز الأول، وجاءت البحرين بالمركز الثاني.