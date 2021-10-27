إكسبو يدخل «تحدي دبي للياقة»

رضا سليم (دبي)

تنطلق الدورة الخامسة من «تحدي دبي للياقة» غداً «الجمعة»، وتستمر حتى 27 نوفمبر المقبل، حيث يجتمع عشاق الصحة واللياقة من مختلف الأعمار والقدرات البدنية لتحقيق هدف واحد، وممارسة 30 دقيقة من التمارين اليومية على مدار 30 يوماً، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين مليون شخص.

ودخل معرض إكسبو 2020 التحدي من خلال إقامة قرية اللياقة داخل المعرض على مساحة 5400 متر مربع لإقامة أنشطة اللياقة البدنية المصممة لممارسة التمارين الرياضية لجميع الزوار، حيث تتوفر صالة رياضية بجوار بوابة «جناح التنقل» في «إكسبو»، وملعب كرة قدم خماسي، وملعب متعدد الاستخدامات لكرة السلة وكرة الشبكة والكرة الطائرة والتنس، بالإضافة إلى مسرح عالمي للياقة البدنية يقدم العديد من الحصص اليومية لتحفيز المشاركين على الحركة والنشاط.

تستضيف الدول المشاركة في إكسبو عدداً كبيراً من الفعاليات في قرية اللياقة طوال فترة المعرض، بما في ذلك وصول فريق هارلم جلوبتروترز لإطلاق بطولة كرة السلة (3X3) في نهاية كل أسبوع من تحدي دبي للياقة. بالإضافة إلى أنه سوف يقام سباق الجري العائلي العالمي كل يوم سبت، وسباق إكسبو للجري يوم 19 نوفمبر المقبل والذي يضم مسارات بطول 3 و5 و10 كم.

وستكون قرية إكسبو ضمن 3 قرى لتحدي اللياقة على مستوى دبي، منها قرية «كايت بيتش» للياقة من «دي بي ورلد» والتي توفر 16 منطقة مخصصة للرياضة واللياقة البدنية المختلفة، بدءاً من تمارين اللياقة واليوجا إلى ركوب الدراجات والرياضات المائية، كما أن ملاعب كرة القدم المؤقتة، وكذلك كرة السلة، وملاعب بادل تنس تعد مثالية للمباريات والتنافس، بينما يستمتع الأطفال بمسار الحواجز المائية في المسبح العملاق على الشاطئ، فيما تشمل منطقة المسرح الرئيسي العديد من حصص اللياقة، والجلسات التفاعلية التي يقدمها نخبة من أشهر سفراء ومدربي اللياقة البدنية في المنطقة. وسيكون هناك أيضاً منطقة مخصصة للسيدات لممارسة التمارين.

وهناك قرية حديقة مشرف وستكون مركزاً للياقة البدنية مخصصاً لكافة أفراد العائلة، مع منطقة رياضية للأطفال مليئة بالأنشطة للأطفال، ومسابح مخصصة للرجال والسيدات، وكذلك صالة رياضية متعددة الاستخدامات، ومساحة للياقة البدنية مخصصة للسيدات فقط. تتميز المرحلة الرئيسية بتشكيلة رائعة من حصص اللياقة البدنية، بينما يستضيف المسبح أكوا زومبا والأيروبكس، بالإضافة إلى مسابقات السباحة في عطلة نهاية الأسبوع.

وتتضمن أبرز فعاليات الدورة الخامسة من التحدي كلاً من تحدي دبي للدراجات الهوائية، وتحدي دبي للجري على شارع الشيخ زايد، بالإضافة إلى ثلاث قرى ضخمة للياقة البدنية في كايت بيتش، وإكسبو 2020 دبي، وحديقة مشرف، و14 مركزاً للياقة البدنية في جميع أنحاء دبي، والفعاليات الرياضية الكبرى في نهاية كل أسبوع.

حارب: رسالة إلى الشعوب

أعرب سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي عن سعادته بانطلاق النسخة الخامسة لتحدي دبي للياقة، وهي النسخة التي تواكب معرض إكسبو الحدث الدولي الذي يشغل العالم خلال هذه الفترة، وقال: «سعداء باستمرار المبادرة المجتمعية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي منذ عام 2017، ونحن جاهزون والجميع على أتم استعداد لننطلق من هذه اللحظة، وأصبح هذا الحدث السنوي الرائد حدثاً سنوياً يترقبه أفراد المجتمع بكافة فئاته من جميع الجنسيات ومختلف الأعمار».

وأضاف: «هذه النسخة ستكون الأكثر تميزاً لتزامنها مع احتفالات الدولة بعام الخمسين الذي يمثل قيمة كبيرة لنا وهو يتوج مرحلة حافلة بالإنجازات التي رسمتها القيادة الرشيدة ونفذها أبناء الوطن المخلصين، كما أنها تكتسب خصوصية وتميزاً كبيراً لأنها ستكون ضمن إكسبو 2020 الذي يجمع العالم في دبي تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل».

وتابع: «هناك فعاليات ضمن تحدي دبي للياقة ستقام في مقر إكسبو ليشارك معنا العالم أجمع في هذه المبادرة، لتقدم دبي رسالة إلى كافة شعوب العالم تؤكد أن دبي هي المدينة الأنشط في العالم وهذا الحدث انطلق من أجل صحة وسعادة جميع أفراد المجتمع في دبي، وانتقل إلى جميع مدن الدولة ومنها إلى العالم، حيث انضم لنا مشاركون من خارج الدولة يستمتعون بخوض التجربة وينتظرونها في كل عام».

تطبيق عائلي

عقد تحدي دبي للياقة شراكة مع تطبيق «ستيبي» للصحة واللياقة البدنية المطور في الإمارات، لمساعدة المشاركين على تتبع تقدمهم والحفاظ على حماسهم من خلال سلسلة من التحديات الممتعة. حيث يمكن للأفراد والأصدقاء وأفراد العائلة والمؤسسات الحكومية والشركات والمدارس والجامعات خوض المنافسات مباشرة على التطبيق لإكمال أهداف النشاط اليومي، وتحقيق مراكز متقدمة، وكسب جوائز وتجارب لا مثيل لها من كبرى العلامات التجارية في دبي.

مراكز اللياقة

يشهد هذا العام توفر 14 مركزاً للياقة البدنية موزعة على مناطق سكنية في أنحاء مختلفة من المدينة لخدمة المجتمعات المتواجدة هناك طوال فترة التحدي، بما في ذلك نادي زعبيل للسيدات، حتا، ون سنترال، مدينة دبي للإعلام، مركز دبي المالي العالمي، نادي ضباط شرطة دبي، مركز دبي للسلع المتعددة، ومدينة دبي الطبية، ولا مير، ومدينة دبي للأستوديوهات، ودبي ديجيتال بارك، ومدينة دبي الرياضية. يقدم كل من هذه المراكز مزيجاً مختلفاً من حصص اللياقة البدنية، والأنشطة الرياضية والترفيهية.

كأس بادل تنس

تشهد الدورة الخامسة للمرة الأولى كأس دبي للعبة البادل تنس، حيث يتضمن هذا الحدث الجديد جدولاً حافلاً من المباريات الاستعراضية في أبراج الإمارات على مدار ثلاثة أيام، كما سيضم نخبة من أفضل اللاعبين المحترفين في العالم، بالإضافة إلى بطولة مخصصة للاعبين الهواة من مختلف المستويات. كما ستتوفر العديد من الفعاليات والحصص المجانية الخاصة بالبادل تنس في مختلف أنحاء دبي لتحفيز المشاركين على تعلم اللعبة وتطوير قدراتهم فيها.

تحدي الدراجات والجري

يعد تحدي دبي للدراجات الهوائية أحد أبرز الفعاليات هذا العام، حيث من المتوقع أن ينضم عشرات الآلاف من عشاق هذه الرياضة لقيادة دراجاتهم الهوائية على شارع الشيخ زايد يوم الجمعة 5 نوفمبر، بطول 14 كم لمن هم في سن 10 سنوات فما فوق، إضافة إلى مسار مخصص للعائلات بطول 4 كم مناسب للأطفال الأقل عمراً، حيث يأخذ المشاركين في جولة حول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد وبرج خليفة. ويقام تحدي دبي للجري يوم الجمعة 26 نوفمبر، حيث سيجتمع المشاركون من مختلف الأعمار والقدرات البدنية في مضمار الجري الضخم على شارع الشيخ زايد، وتقع نقطة البداية بالقرب من متحف المستقبل، وسيمر المتسابقون على أهم معالم دبي المميزة، سواء كانوا على مضمار الـ 5 كم أو الـ 10 كم.