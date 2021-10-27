شكوك حول ديوكوفيتش في «أستراليا» بسبب كورونا!

برلين (د ب أ)

أصبحت مشاركة النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، موضع شك مرة أخرى، حيث أشار دانيال أندروز، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية، إلى أن الولاية التي تستضيف الحدث لن ترحب بأولئك الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل ضد مرض كوفيد -19.

وكشف وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك الأسبوع الماضي أن ديوكوفيتش، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة أستراليا، إحدى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، برصيد 9 ألقاب، يمكن أن يشارك في البطولة، التي تجرى في يناير الماضي فقط حال حصوله على اللقاح بالكامل.

لكن النجم المخضرم، الذي يمتلك 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، والذي رفض الكشف عن موقفه من التطعيم، حصل على الأمل في المنافسة بعد أن قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه ستكون هناك إعفاءات - حال موافقة ولاية فيكتوريا، التي تضم مدينة ملبورن، التي تستضيف مباريات البطولة.

ورغم ذلك، ورداً على تلك التعليقات، أوضح أندروز، اليوم الأربعاء، أن حكومته لن تقدم طلباً لأي نوع من الإعفاء لأنه لن يكون عادلاً بالنسبة للاعبين والمتفرجين الآخرين الذين تم تطعيمهم بالكامل.

وقال أندروز: «الشيء العادل الوحيد الذي يجب القيام به هو أن نكون واضحين للغاية مع كل شخص من مواطني ولاية فيكتوريا، لن تتقدم حكومتي بطلب إعفاء لأي لاعب غير محصن».

وأشارت التقارير الأخيرة إلى أن أكثر من ثلث اللاعبين المحترفين في جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين لا يزالون غير محصنين قبل بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2022، والتي تستمر لمدة أسبوعين اعتبارًا من 17 يناير القادم.

وأكد أندروز: «لن أدعو وأطلب من الأشخاص الجالسين في المدرج، والأشخاص الذين يعملون في البطولة، أن يتم تطعيمهم في حين أن اللاعبين ليسوا ملقحين».

وتابع: «لن نتقدم بطلب للحصول على إعفاء، لذلك تم حل المشكلة بشكل أساسي». وكشف أندروز أيضًا أنه سيتم اتباع نفس النهج عندما يعود سباق جائزة أستراليا الكبرى، ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، إلى ملبورن في أبريل من العام المقبل.

في حديثه الأسبوع الماضي، قال ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم - الذي تغلب على دانييل ميدفيديف في وقت سابق من هذا العام ليفوز بأحدث لقب له في بطولة أستراليا المفتوحة - لصحيفة (بليك) الصربية: «ما زلت لا أعرف ما إذا كنت سأذهب إلى ملبورن».

وتابع: «لن أفصح عن حالتي سواء تلقيت التطعيم أم لا، إنها مسألة خاصة واستفسار غير مناسب». وأكد اللاعب الصربي: «بالطبع أريد الذهاب، أستراليا هي أنجح بطولاتي في المسابقات الأربع الكبرى، أريد أن أتنافس، أحب هذه الرياضة وما زلت متحمسا».

واختتم ديوكوفيتش حديثه قائلاً: «أنا أتابع الموقف فيما يتعلق ببطولة أستراليا المفتوحة... أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من القيود مثل هذا العام، لكني أشك في أنه سيكون هناك الكثير من التغييرات».

