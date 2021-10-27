مركز اللياقة البدنية في إكسبو.. «قبلة» الرياضيين

علي معالي (دبي)

أكد فيصل الحلواني مدير إدارة العمليات بمركز الرياضة واللياقة في إكسبو أن المركز يوفر جميع الخدمات الرياضية للزائرين والعاملين لجميع الفئات السنية، رجال وسيدات وأطفال وشباب وفتيات. وأضاف: «يستطيع الزوار ممارسة رياضتهم المفضلة في المرافق التي تتوفر في المركز وهي ملعبين للكريكت، وملعب متعدد الاستخدامات لكرة السلة والكرة الطائرة، والتنس وكرة الشبكة، وصالة مغطاة للياقة البدنية، وملعب لكرة القدم الخماسية، ومنصة عالمية لممارسة اليوغا والزومبا.

بالإضافة إلى ورش العمل الرياضية، ومسرح اللياقة العالمي وعليه سيتواجد أشهر المدربين العالميين منهم المدرب الرياضي عمر موصلي، ويتم عرض عليه الكثير من الرياضات التي تجذب زوار إكسبو». وقال الحلواني: «من الممكن لأي زائر للمكان أن يمارس الرياضة، ويستخدم كل الأدوات المتاحة في المكان بما يجعل الزائر أو الذين يعملون في المكان يحصلون على خدمة رياضية ذات مستوى جيد، وهذا المكان أعتبره طاقة جديدة خاصة لمن يتواجد في إكسبو لطبيعة عمله بأن يجدد نشاطه الذهني والرياضي في وقت الراحة المتاح له، ثم يعود لممارسة عمله التقليدي بعد ذلك».

وكشف فيصل الحلواني النقاب عن أن هناك منافسات قوية في كرة القدم تنتظر المكان بين أكثر من دولة تشارك في إكسبو، وهناك العديد من الدول التي أبدت موافقتها على إقامة دورة كروية ومن هذه الدول عمان وبولندا وأستراليا ودول أجنبية وعربية كثيرة، على أن تكون المنافسات في الشهر المقبل، وهناك الكثير من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها في وقتها لنؤكد للجميع أننا سنكون على أتم استعداد لتقديم خدمة رياضية عالية الجودة والقيمة.

ويجذب المكان الزوار من كافة المراحل وفي كافة الألعاب الرياضية المتاحة وهناك العديد من الأكاديميات ذات الأسماء العالمية تقدم حصص وبرامج تدريبية خاصة لفئات سنية مختلفة وهو ما حدث مثلا من أكاديمية أي سي ميلان، حيث حضر عدد كبير من الأولاد الصغار في مراحل سنية مختلفة مع وجود مدربين من الأكاديمية مع وجود أسرهم، ما يضفي على المكان الكثير من الأجواء العائلية والرياضية في نفس الوقت.