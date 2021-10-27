أبوظبي وجهة نخبة لاعبي الجو جيتسو في العالم

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية لاستقبال آلاف اللاعبين للمشاركة في بطولتي العالم التي تقام بتنظيم من الاتحاد الدولي في الفترة من 3 إلى 11 نوفمبر المقبل، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المنتج المميز الذي يقدمه اتحاد اللعبة إلى العالم في الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر.

وتتمتع كل بطولة على حدة بأهمية خاصة للاعبين فبطولة العالم آخر المحطات المهمة للتأهل والمشاركة في الألعاب العالمية 2022 بالولايات المتحدة، بينما تكمن تؤهل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو للفوز بألقاب جائزة أبوظبي العالمية على الصعيد المحلي والقاري والعالمي. وترحب بطولة العالم للجو جيتسو بجميع المنتخبات الوطنية من دول العالم كافة، بينما تفتح بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين أبوابها لمشاركة اللاعبين المحترفين من شتى أنحاء العالم.

وتعتبر بطولة العالم للجو جيتسو أحد أهم البطولات على أجندة الاتحاد الدولي، وقد وقع الخيار مجدداً على أبوظبي لاستضافة النسخة الأحدث من البطولة نظير ما تتمتع به من مقومات هائلة تمكّنها من تقديم نسخة استثنائية على الأصعدة كافة.

وترحب البطولة هذا العام بنحو 2000 لاعب من أكثر من 65 دولة حول العالم، حيث تتضمن قائمة الدول المشاركة دول ذات تجربة استثنائية في رياضة الجوجيتسو من أبرزها البرازيل وكولومبيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وإسرائيل وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وتايلند وأنغولا.

ومن بين المنتخبات العربية، تشارك كل من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين ومصر والعراق والكويت والمغرب وتونس.

ويملك لاعبو المنتخب الوطني كل الإمكانات والمؤهلات للذهاب بعيدا في المنافسات وتكرار إنجاز عام 2019 عندما نجحوا في حصد 52 ميدالية ملونة، وسيكونوا على أتم الاستعداد لتقديم أفضل أداء على البساط ومقارعة أبرز نجوم البطولة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني المشارك في المنافسات 111 لاعباً ولاعبة يتقدمهم الأبطال فيصل الكتبي وعمر الفضلي وزايد الكثيري وذياب النعيمي ووديمة اليافعي وبشاير المطروشي وحمدة الشكيلي وهيا الجهوري ومها الهنائي.

من جانبه يقول رامون ليموس المدير الفني للمنتخب الوطني: استعدادات لاعبي المنتخب تسير بشكل جيد، وقد كثفنا التدريبات بحصتين يوميا بالإضافة إلى جلسات تدريبية أخرى يقومون بها بشكل منتظم. وهناك تفاهم كبير بين الجهاز الفني واللاعبين ونحن على ثقة تامة من أن جهودنا ستقودنا إلى منصات التتويج وتحقيق الهدف وهو التأهل إلى الألعاب العالمية في الولايات المتحدة الامريكية العام المقبل. وبشكل عام الوضع يدعو إلى الاطمئنان ونتطلع إلى تكرار الإنجاز الذي تحقق لنا في النسخة الأخيرة من البطولة.

وكشف رامون ليموس، أن أهم أسباب التفوق في البطولة سيعتمد بشكل رئيس على الجاهزية البدنية وتركيز لاعبي المنتخب في الأيام القليلة التي تسبق انطلاق المنافسات، موضحاً أن أنهم يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم والآمال المعقودة عليهم من قبل جماهير الإمارات.

ويحرص المنتخب الوطني على تقديم أداء قوي ومشّرف لا سيما أن البطولة تقام على أرضهم وبدعم من جماهيرهم. وقد تعاهد اللاعبون على بذل كل الجهد لتكرار إنجاز المونديال الآسيوي في سبتمبر الماضي مؤكدين أن البوصلة الآن هي الألعاب العالمية 2022.

بدوره قال البطل العالمي فيصل الكتبي أن هذه الفترة من السنة تشهد العديد من المناسبات الوطنية الغالية، منها اليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات ومرور خمسين عاماً من الإنجازات، وأن اللاعبين يريدوا أن يكونوا جزءا من الحدث وأن يكتبوا بعض قصص النجاح، انطلاقاً من حرصهم على رد الجميل للدولة والقيادة الرشيدة التي مهّدت لهم بالدعم اللامحدود طريق التقدم والارتقاء والريادة في شتى المجالات حتى أصبح شعب الإمارات أسعد شعوب الأرض.

أما النجمة الصاعدة حمدة الشكيلي والتي حصدت ذهبية آسيا فقد أكدت أنها تشعر بالفخر كونها ستشارك في أبرز بطولتين في رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، مشيرة إلى أنها وزميلاتها عليهم مسؤولية كبيرة لتقديم أداء قوي وصعود منصات التتويج وقالت:هدفنا رفع علم دولة الإمارات عاليا، وسنبذل الغالي والنفيس لعزف السلام الوطني الإماراتي على منصة التتويج في بطولة العالم.