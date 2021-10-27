«تحدي دبي للياقة» يدشن نسخته الخامسة الجمعة

دبي (الاتحاد)



تنطلق الدورة الخامسة من «تحدي دبي للياقة 2021» الجمعة ويستمر حتى 27 نوفمبر المقبل، ليتيح للجميع فرصة ممارسة أنشطة رياضية متنوعة أو القيام بتمارين جديدة لأول مرة، حيث يجتمع عشاق الصحة واللياقة من مختلف الأعمار والقدرات البدنية لتحقيق هدف واحد هو ممارسة 30 دقيقة من التمارين اليومية على مدار 30 يوماً.

جاء الإعلان عن فعاليات التحدي خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقد اليوم، بمشاركة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وتتضمن أبرز فعاليات الدورة الخامسة من التحدي كلاً من تحدي دبي للدراجات الهوائية، وتحدي دبي للجري على شارع الشيخ زايد، وثلاث قرى ضخمة للياقة البدنية في «كايت بيتش» و«إكسبو 2020 دبي» وحديقة مشرف، و14 مركزاً للياقة البدنية في جميع أنحاء دبي والفعاليات الرياضية الكبرى في نهاية كل أسبوع، بالإضافة إلى الآلاف من الحصص الرياضية والافتراضية المجانية مع مجموعة من أفضل محترفي اللياقة البدنية من المنطقة.

وتقام قرية «كايت بيتش» للياقة من «دي بي ورلد» في موقع مثالي لممارسة أنشطة اللياقة البدنية، إذ توفر 16 منطقة مخصصة للرياضة واللياقة البدنية المختلفة بدءاً من تمارين «HIIT» واليوغا إلى ركوب الدراجات والرياضات المائية.. كما أن ملاعب كرة القدم المؤقتة، وكذلك كرة السلة، وملاعب «بادل تنس» تُعد مثالية للمباريات والتنافس.. بينما يستمتع الأطفال بمسار الحواجز المائية في المسبح العملاق على الشاطئ.

أما منطقة المسرح الرئيسي التابعة لشركة «اتصالات»، فسوف تشمل العديد من حصص اللياقة والجلسات التفاعلية التي يقدمها نخبة من أشهر سفراء ومدربي اللياقة البدنية في المنطقة.. في حين ستكون هناك أيضاً منطقة مخصصة للسيدات لممارسة التمارين، فيما سيتمكن الآباء والأمهات من الاطمئنان على أطفالهم وهم يلعبون ويمرحون في المنطقة الترفيهية «Fun Spot Kids Zone».

وتقدم قرية اللياقة في «إكسبو 2020 دبي» لزوارها مساحة 400.5 متر مربع لإقامة أنشطة اللياقة البدنية المصممة خصيصاً لممارسة التمارين الرياضية حيث تتوافر صالة رياضية بجوار بوابة «جناح التنقل» في «إكسبو» وملعب كرة قدم خماسي وملعب متعدد الاستخدامات لكرة السلة وكرة الشبكة والكرة الطائرة والتنس، بالإضافة إلى مسرح عالمي للياقة البدنية يقدم العديد من الحصص اليومية لتحفيز المشاركين على الحركة والنشاط.

كما تستضيف الدول المشاركة في «إكسبو» عدداً كبيراً من الفعاليات في قرية اللياقة طوال فترة انعقاد «إكسبو 2020 دبي»، بما في ذلك وصول فريق «هارلم جلوبتروترز» لإطلاق بطولة كرة السلة «3X3» في نهاية كل أسبوع من تحدي دبي للياقة، بالإضافة إقامة سباق «Run the World Family Run» صباح كل سبت، وكذلك «Expo Run» في 19 نوفمبر والذي يضم مسارات بطول 3 و5 و10 كم.

وتعد قرية «حديقة مشرف» للياقة من «ماي دبي» مركزاً للياقة البدنية مخصصاً لكافة أفراد العائلة مع منطقة رياضية للأطفال مليئة بالأنشطة ومسابح مخصصة للرجال والسيدات، وكذلك صالة رياضية متعددة الاستخدامات ومساحة للياقة البدنية مخصصة للسيدات فقط، حيث تتضمن فعاليات القرية تشكيلة رائعة من حصص اللياقة البدنية.. بينما يستضيف المسبح «أكوا زومبا» و« HIIT » و«الأيروبكس»، بالإضافة إلى مسابقات السباحة في عطلة نهاية الأسبوع فضلاً عن تحدي جديد بنظام التدريب «BlazePod».

ويعتبر «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية مجموعة «دي بي ورلد» أحد أبرز الفعاليات هذا العام، حيث من المتوقع أن ينضم عشرات الآلاف من عشاق هذه الرياضة لقيادة دراجاتهم الهوائية على شارع الشيخ زايد، وهم يستمتعون برؤية مشهد بانورامي مذهل لمدينة دبي بمعالمها المميزة.

ويقام هذا التحدي يوم الجمعة 5 نوفمبر ويرحب بالجميع من كافة القدرات والخبرات لقيادة الدراجة الهوائية ضمن المسار العام على شارع الشيخ زايد بطول 14 كم لمن هم في سن 10 سنوات فما فوق، إضافة إلى مسار مخصص للعائلات بطول 4 كم مناسب للأطفال الأقل عمراً، حيث يأخذ المشاركين في جولة حول «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» و«برج خليفة».

يشهد هذا العام من تحدي دبي للياقة توفر 14 مركزاً للياقة البدنية موزعة على مناطق سكنية في أنحاء مختلفة من المدينة لخدمة المجتمعات الموجودة هناك طوال فترة التحدي، بما في ذلك نادي زعبيل للسيدات وحتا ومركز «Uform» للياقة في حي دبي للتصميم «D3» و«ون سنترال» ومدينة دبي للإعلام ومركز دبي المالي العالمي ونادي ضباط شرطة دبي ومركز دبي للسلع المتعددة ومدينة دبي الطبية و«لا مير» ومدينة دبي للأستوديوهات ونادي «Champs» للرياضة واللياقة و«دبي ديجيتال بارك» ومدينة دبي الرياضية.