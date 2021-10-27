مزاد «شادويل» للخيول العربية في ضيافة «ميدان»

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي لسباق الخيل بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وجمعية الإمارات للخيول العربية إقامة مزاد «شادويل» للخيول العربية الأصيلة، غداً في المحجر البيطري بمضمار «ميدان» - إسطبلات «نوفا». يتضمن المزاد عرض 39 خيلاً عربيا تنحدر من سلالات مميزة يتصدرها أبناء الفحول الشهيرة «مجد العرب» و«أف البراق» و«مجاني» وغيرها.

ويهدف المزاد إلى دعم الموسم وضخ دماء جديدة في سباقات الخيول العربية. وأكد اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل المدير العام للنادي حرصهم على دعم مجتمع الخيل من ملاك ومدربين، إذ يأتي هذا المزاد ضمن جهودنا المتواصلة لاستقطاب أبرز الملاك والمدربين لاقتناء أفضل الخيول العربية والتي ستشكل رافداً جديداً للسباقات في الدولة.

وأضاف: سباقات الخيول العربية تعد جزءاً لا يتجزأ من سباقاتنا إذ باتت تحظى باهتمام كبير من قبل الملاك و المدربين، لذا يأتي هذا المزاد لإثراء سباقات الخيول العربية التي كان الفضل في تأسيسها ودعمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وسارت على ذات النهج القيادة الرشيدة، كما نستذكر عبر هذا المزاد الإنجازات و الدعم الذي قدمه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه» لسباقات الخيل العربية محلياً وعالمياً، ويكفي فقط ذكر مهرجانات الخيول العربية التي كانت تقام بدعمه وإشرافه المباشر مما شجع عدد كبير من الملاك و المدربين المحليين و العالمين لخوض غمار هذه السباقات. والعظب بخالص الشكر والتقدير لإسطبلات «شادويل» على دعمها لهذا المزاد، خاصة أنهم من الإسطبلات الرائدة في سباقات الخيل العربية وسلالاتها، كما الشكر موصول لهيئة الإمارات لسباق الخيل وجمعية الإمارات للخيول العربية.