جريجوري: أشكر ذياب بن زايد على الثقة وأعد ببذل قصارى جهدي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تقدم الفرنسي جريجوري دوفرينيس مدرب الوحدة الجديد بالشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة على الثقة والفرصة الكبيرة لتدريب الفريق الأول خلفاً للهولندي تين كات الذي أقيل بالتراضي مؤخراً، ووعد ببذل قصارى جهده ليكون الفريق في أفضل حالاته مشيرا إلى أن الوحدة فريق كبير جداً و هدفه المنافسة على اي بطولة يخوضها.

وقال جريجوري اليوم خلال حديثه عن استعدادات فريقه لمواجهة الظفرة الجمعة المقبل بالجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين: يجب ان نلعب أمام الظفرة بالتزام وانضباط وان نتمتع بروح قتالية عالية عند استحواذنا على الكرة أوعندما نفقدها، ستكون هناك بعض التغييرات على التشكيلة و طريقة اللعب، والأهم هو أن نبذل قصارى جهدنا لحصد نقاط المباراة، الظفرة فريق صعب ومنتشي بعد الانتصار الأخير ومع عودة لاعبيه الغائبين ووجود مدير فني جديد الفريق حسن صورته وعلينا أن نحترم الخصم وأن لا نقلل منه.

أضاف: نركز على المجموعة الحالية في الفريق التي تمتلك امكانيات كبيرة ويجب أن نعمل بالصورة التي تجعل الفريق يظهر بأفضل مستوى، أما بالنسبة لإعطاء الفرصة للشباب وإبراز وجوه جديدة في الفريق هو أمر جيد والرديف يملك إمكانات كبيرة على صعيد اللاعبين وبعضهم قريب من تمثيل الفريق الأول.

من جانبه قال لوكاس بيمينتا مدافع الوحدة: المباريات أمام الظفرة على ملعبه لا تكون سهلة، سعيد بالعودة إلى التشكيلة الأساسية في المباراة الماضية، وأردت أن أظهر بأفضل مستوى وبشجاعة، الأهم بالنسبة لي هو الاستعداد الجيد بدنياً و ممارسة تمارين مكثفة لأكون جاهزاً عندما تسنح لي الفرصة، نبعد 6 نقاط عن المتصدر ومن المبكر الحكم على بطولة الدوري والبطل وعلينا أن نلعب خطوة بخطوة للظهور بأفضل مستوى في كل مباراة وتحقيق الانتصارات.