12 لاعباً في قائمة منتخبنا للشاطئية لكأس القارات

دبي (الاتحاد)

اختار محمد المازمي المدرب الوطني لمنتخب كرة القدم الشاطئية 12 لاعباً في قائمة منتخبنا المُشارك في بطولة كأس القارات بدبي التي يُنظمها مجلس دبي الرياضي للمرة العاشرة بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي واتحادالإمارات لكرة القدم، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر. وضمت القائمة كلاً من: محمد الجسمي، هيثم الكعبي، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، حسن الحمادي، علي محمد، وليد محمد، حميد جمال، أحمد ملاحي، عبدالله عباس، كمال علي،

وكانت قرعة البطولة التي أُجريت في الثاني عشر من أكتوبر الحالي قد أسفرت عن وقوع منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إسبانيا والبرتغال والسنغال، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات روسيا، إيران واليابان والباراجواي. ويفتتح أبيض الشاطئية مشواره في كأس القارات بمواجهة منتخب إسبانيا يوم 2 نوفمبر ويلتقي مع منتخب البرتغال يوم 3 نوفمبر، بينما يلعب يوم 4 نوفمبر مع منتخب السنغال في ختام دور المجموعات.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي التي تلعب بنظام خروج المغلوب ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.