ميكالي: الظفرة سيكون جاهزاً للوحدة رغم ضغط المباريات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الظفرة أن فريقه سيكون جاهزاً لمواجهة الوحدة الجمعة المقبل بالجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: نتوقع مواجهة صعبة خاصة بعد التغيير الفني للمنافس نعمل على استشفاء اللاعبين في ظل ضغط المباريات وخوض 3 مواجهات خلال أسبوع واحد، والفريق صفوفه مكتملة باستثناء اللاعب أحمد علي المصاب.

أضاف: عملنا على معالجة الأخطاء والجميع في الفريق يعمل بتركيز عالي، غدا سنحدد التشكيلة المناسبة للمباراة التي نتوقعها صعبة جداً أمام الوحدة الذي سيلغي التغيير الفني الذي حدث فيه مؤخراً بظلاله على اللقاء. من جانبه قال خالد الدرمكي لاعب الظفرة: نتمنى أن نواصل تقديم مستوى متصاعد أمام منافس صعب ومتميز على الصعيد الفردي والجماعي.