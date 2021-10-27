لايبزج يعلن بيع جميع تذاكر مباراة سان جيرمان

برلين (د ب أ)

أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه انتهى من بيع جميع تذاكر مباراته المقررة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، خلال ساعات.

وأوضح لايبزج أن المباراة المقررة على ملعبه ستشهد حضور أكثر من 40 ألف مشجع.

وجاء ذلك بعد أن أعلن لايبزج في وقت سابق أنه لن يسمح بحضور المشجعين البالغين إلى الاستاد، إلا بتقديم ما يثبت التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو التعافي من العدوى، بالاتفاق مع السلطات الصحية المحلية، وذلك من أجل التمكن من اللعب وسط حضور جماهيري بكامل سعة المدرجات.

وتجدر الإشارة إلى أن هوفنهايم أعلن في وقت سابق اليوم عن قرار مماثل فيما يتعلق بشروط دخول المشجعين.