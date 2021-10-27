«الشارقة الرياضي» يستعين بخبرات العنبري

الشارقة (الاتحاد)

أشاد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بحفاوة استقبال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، للمدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدرب السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة.

وقال الحزامي: استقبال سموه أثلج صدور كل الشرقاوية وجاء في وقته ليؤكد جملة من المعاني الجميلة، التي من شأنها أن أن تدفع كل أعضاء المنظومة الرياضية لمضاعفة الجهد والعطاء ليكون المردود على مستوى هذا الدعم الكبير، والاهتمام غير المحدود من صاحب السمو حاكم الشارقة ونائبه.

وأكد أنه سيباشر المجلس الرياضي في الحال تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد، وسيأخذ عبدالعزيز العنبري مكانه في عضوية لجنة الاحتراف بالمجلس، كما سيشارك في برنامج «مدرب المستقبل»، الذي تم إطلاقه في أغسطس الماضي لتأهيل وإعداد المدربين والكوادر الفنية.

وأعرب رئيس مجلس الشارقة الرياضي عن امتنانه لعبارات الإشادة التي خص بها سمو لي العهد أداء المجلس، وقال إن العمل على صعيد رياضة الشارقة يتم وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، التي تستهدف أن يكون للرياضة رسالة تربوية طول الوقت بغض النظر عن حسابات الفوز والخسارة، مؤكدا أن السعي لتحقيق البطولات والألقاب سيظل هدفاً قائماً، وأن مقوله سموه «عيالي وبحفظهم» وردت معانيها بجلاء من خلال التوجيه باستثمار خبرة العنبري وابتعاثه للدورات التدريبية المتقدمة في أوروبا، وأكد أن الاستقبال وما حمله من رسائل سيحفز كل الرياضيين في الشارقة ليكونوا على مستوى هذا الدعم والاهتمام من صاحب السمو حاكم الشارقة ونائبه.

كما وجه على سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي شكره وامتنانه إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة على الاستقبال، وأكد أن سموه أسعد الجميع باللفتة الكريمة لاستقبال ابن النادي عبدالعزيز العنبري الذي صنع صفحة ناصعة في تاريخ النادي بتحقيقه بطولتي الدوري وكأس السوبر، الأمر الذي ترك أثراً إيجابياً عند الأسرة الشرقاوية.

ونوه المدفع بأن العنبري لن يبتعد عن ناديه وسيتواصل التعاون معه في خدمة «الملك» وأشار إلى أن استقبال ولي العهد نائب حاكم الشارقة للمدرب عبدالعزيز العنبري يؤكد متابعة سموه الحثيثة وحرصه على أن يكون نادي الشارقة على منصات التتويج دائماً، وليكون رافداً أساسياً للمنتخبات الوطنية، وداعما للكوادر المواطنة التي نفخر بها عند تحقيق الإنجازات.

من جانبه أعرب عبدالعزيز العنبري المدرب السابق لفريق الشارقة عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي على اللفتة الإنسانية الكريمة التي انطوى عليها استقبال سموه له، والتي ذكرته على حد قوله بالاستقبال الحافل الذي حظي به من صاحب السمو حاكم الشارقة وقتما حقق الفريق بطولة دوري الخليج العربي قبل عامين، مؤكداً أن حكمة القيادة الرشيدة تجلت بوضوح من خلال الاهتمام والحفاوة اللذين كانا بالقدر نفسه رغم اختلاف الظروف.

كما أعرب العنبري عن سعادته وتقديره لتوجيهات سموه باستثمار خبراته الفنية في نادي الشارقة، وتطوير إمكاناته الفنية من خلال الالتحاق بالأكاديميات الدولية للتدريب في أوروبا، وقال أنه سيظل الابن البار للأسرة الشرقاوية والجندي المخلص للقلعة البيضاء، وسيكون رهن الإشارة دائماً لتلبية النداء في أي وقت.

وشكر العنبري أعضاء مجالس الإدارة، وأعضاء الأجهزة الإدارية الذين عمل معهم خلال تدريبه للفريق، وتمنى أن يكون المستقبل أفضل وأن يحقق «الملك الشرقاوي» كل طموحاته محلياً ودولياً.