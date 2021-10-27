نجاح كبير وختام مثير لـ«أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»

ريو دي جانيرو (وام)

اختتمت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو محطتها البرازيلية لبطولة أبوظبي جراند سلام للمحترفين، التي أقيمت في ريو دي جانيرو، على مدار 3 أيام في صالة فيلودرومو أرينا، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 11 دولة حول العالم في فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود للشباب والرجال والسيدات البالغين والأساتذة.

ونظراً لتميز جولة ريو دي جانيرو بين الجولات المختلفة في التصنيف الدولي وحصول اللاعب صاحب المركز الأول فيها على 3000 نقطة، كان التنافس كبيراً على مستوى الرجال والسيدات، وكانت المفاجآت أيضاً كبيرة، ومن أبرزها فوز يارا ناسيمنتو على بطلة العالم وملكة البساط جابرييلي باسينها.

وشهدت البطولة توزيع 143 ميدالية ملونة منها 48 ذهبية، و48 فضية، 47 برونزية، وفازت أكاديمية «جي إف تيم» البرازيلية بالمركز الأول على مستوى ترتيب الأكاديميات، فيما فازت البرازيل بالمركز الأول بين الدول المشاركة، بحصول لاعبيها ولاعباتها على 738420 نقطة، فيما حلت الباراغواي في المركز الثاني، والإكوادور في المركز الثالث.

وخضعت البطولة لتطبيق البروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية المعتمدة لدى الرابطة والجهات المختصة في دولة البرازيل، للحفاظ على سلامة اللاعبين والمنظمين والحكام والمدربين، ولا سيما في ظل مشاركة نخبة من المصنفين الأوائل والأسماء اللامعة على المستوى الدولي وأبرزهم أوزيل كارفالهو صاحب ذهبية الحزام الأسود للمحترفين فئة وزن الريشة 56 كجم، ودييجو رييس الذي حصد ذهبية الحزام الأسود للمحترفين لوزن 62 كجم، إضافة إلى فابريسيو جونيور الحاصل على ذهبية الحزام الأسود للمحترفين للوزن 69 كجم، ويارا ناسيمنتو التي فجرت كبرى المفاجآت بالفوز على جابرييلي باسينها في الحزام الأسود لوزن 95 كجم.

وأكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، أن البطولة نجحت فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً، وحققت العديد من المكاسب أبرزها ظهور عدد كبير من الوجوه الجديدة التي ستتصدر المشهد في السنوات المقبلة، في ظل بروز نخبة من المواهب في مختلف الفئات، كما شهدت تحطيم رقم قياسي في عدد اللاعبين المشاركين في حدث واحد لرياضة من رياضات الفنون القتالية في مكان واحد بعد ظهور جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يترجم الرسالة المستهدفة من الرابطة، ودولة الإمارات بشكل عام، وهي نشر التفاؤل وقيادة المشهد العالمي بإيجابية في التعافي والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وقال: «حافظت بطولة أبوظبي جراند سلام حول العالم على تواجدها وتحدي الجائحة في الموسمين الماضي والحالي، ولم تتوقف تحت أي ظرف من الظروف، بل توسعت على ضوء توجيهات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، حيث تم ضم جولتي بكين وسيدني هذا الموسم إلى الجولات المعتمدة، وهو الأمر الذي يؤكد قدرة أبناء الإمارات على تحويل التحديات إلى فرص نجاح».

وأضاف البحري: «البرازيل أهم دولة في العالم في العالم في رياضة الجو جيتسو، حيث إنها أول من وضعت قوانين ولوائح تلك الرياضة، وأول من نظمت البطولات والمسابقات، منذ أوائل القرن الماضي، على يد عائلة جرايسي، وتملك أكثر من 20 ألف أكاديمية معظمها في ريو دي جانيرو وساو باولو، وبها أكثر من 2.5 مليون ممارس للرياضة، وأكثر من 20 ألف لاعب ولاعبة حزام أسود، وأكبر عدد من المدربين والأساطير والأبطال، ولهذا فإن جولة ريو دي جانيرو سنوياً تكون من أقوى الجولات، وقد حققت أهدافها بالكامل هذا العام، وأوفت بوعودها، وحظيت بردود فعل وأصداء واسعة في وسائل الإعلام البرازيلية ومختلف الدول الـ11 المشاركة في الحدث».