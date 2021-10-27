«أبوظبي للدراجات» ينظم «جولة مجتمعية» في العين

أبوظبي (الاتحاد)

نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، بالتعاون مع مستشفى توام، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، جولة مجتمعية في مضمار مدينة العين مؤخراً، بمناسبة التوعية بمرض سرطان الثدي.

استهدفت الجولة المجتمعية إلى رفع مستوى الوعي عند أفراد المجتمع بممارسة الرياضة خاصة الدراجات باعتبارها عامل مهم في الارتقاء بالصحة العامة في إمارة أبوظبي.

وسلطت الضوء على أهمية ممارسة رياضة الدراجات في القضاء على الخلايا السرطانية، حيث تعمل على تنشيط حركة الدورة الدموية وعضلات الجسم والقلب، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض، فضلاً عن تشجيع السيدات على الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

ويطلق على شهر أكتوبر الشهر الوردي، حيث تقام فيه الكثير من الفعاليات التي من شأنها التوعية بسرطان الثدي في إطار تعزيز مستهدفات البرنامج الوطني للفحص المبكر عن سرطان الثدي وتعزيز أنماط الحياة الصحية وتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، بما يسهم في تحسين نتائج المؤشر الوطني لخفض وفيات أمراض السرطان أحد أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.