ميرتساكر وخضيرة وبودولسكي في وداع لوف

برلين (د ب أ)

كشف بينيديكت هويديس المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 لكرة القدم، أن لوكاس بودولسكي وبير ميرتساكر وسامي خضيرة، المتوجين مع المنتخب أيضاً بمونديال 2014، سيكونون ضمن الحضور خلال مباراة وداع يواكيم لوف المدير الفني السابق للمنتخب.

وسيكون الوداع الرسمي ليواكيم لوف خلال المباراة المقررة أمام ليختنشتاين في 11 نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وكشف هويديس، الذي يؤدي حاليا دور مسؤول اتصال بين إدارة الاتحاد الألماني والمنتخب، عن جزء من قائمة الحضور في المباراة المقررة في فولفسبورج.

وقال هويديس في تصريحات لموقع الاتحاد الألماني على الإنترنت: «سيجتمع جزء من عائلة المنتخب، منه لاعبون ومدربون وإداريون رافقوا لوف لأعوام ويعنون الكثير بالنسبة له، فقد توجوا بكأس العالم معه، منهم على سبيل المثال لوكاس بودولسكي وبير ميرتساكر وسامي خضيرة، كذلك ستشهد المباراة وداع أندرياس كيبكه الذي تولى تدريب حراس مرمى المنتخب لفترة طويلة».

وتولى لوف (61 عاماً) تدريب المنتخب الألماني منذ عام 2006 وحتى كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت في وقت سابق من العام الجاري، وذلك بعد أن كان مدرباً مساعداً بالمنتخب بين عامي 2004 و2006.

وكان التتويج بلقب كأس العالم 2014 بمثابة الإنجاز الأبرز في مسيرة لوف في تدريب المنتخب، لكن نتائج الفريق تراجعت بعدها بشكل متواصل. وقال هويديس إنه يتطلع إلى: «رؤية مدرجات الاستاد كاملة العدد واحتفالية جيدة لواحد من مدربي المنتخب الأكثر نجاحا على الإطلاق».

وكان من المفترض أن تجرى مراسم الوداع الرسمي ليواكيم لوف في إحدى المباريات التي أقيمت في سبتمبر الماضي، لكن جرى التأجيل بناء على طلب لوف كي يتمكن هانزي فليك المدرب الجديد للمنتخب من تهيئة أوضاعه في المنصب.

وتأهل المنتخب الألماني بالفعل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، وقد حقق الفوز في جميع المباريات الخمس التي خاضها تحت قيادة فليك حتى الآن.

وسيعلن فليك عن قائمته للمباريات المقبلة في الخامس من نوفمبر المقبل.