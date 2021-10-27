نجم البايرن ينجو من الحبس!

مدريد (د ب أ)

أفلت لوكاس هيرنانديز مدافع المنتخب الإسباني وفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم من الخضوع لعقوبة الحبس في إسبانيا، اعتباراً من الغد، بعد الإعلان اليوم عن قبول طلب استئنافه ضد الحكم.

أعلنت المحكمة الإقليمية في مدريد اليوم الأربعاء قبول الاستئناف المقدم من هيرنانديز ضد الحكم بحبسه ستة أشهر.

وكان الحكم قد صدر بحق هيرنانديز في عام 2019 بتهمة انتهاك أمر عدم التعرض الصادر بحقه وصديقته السابقة التي أصبحت زوجته حاليا.

وفرض أمر بعدم التعرض ضد هيرنانديز وصديقته إثر حادث عنف في عام 2017، عندما كان لاعباً بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وبعدها ألقي القبض عليهما لدى عودتهما إلى إسبانيا معاً، وكانا قد تزوجا.

وفي إسبانيا، تظل أوامر عدم التعرض سارية حتى في حالة المصالحة، لأن تلك الأوامر تمنع أي نوع من التصالح القسري.