لجنة الطب الرياضي تناقش بروتوكول المباريات

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الطب الرياضي اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة وتم خلال الاجتماع دراسة كافة المقترحات التي قدمتها الأندية بشأن الجانب الطبي في بروتوكول عمليات المباريات. واطلعت اللجنة على كافة الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الغذائية للمنتخبات الوطنية خلال الفترة القادمة وقبل الاستحقاقات المقبلة للمنتخب الأول في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بالإضافة إلى احتياجات منتخب كرة القدم الشاطئية المشارك في كأس العالم للقارات بدبي، وللمعسكر الخارجي لمنتخب الشباب المقرر إقامته في مملكة البحرين.

كما اطلعت اللجنة على البروتوكولات الطبية المتبعة في دولتي كوريا ولبنان خلال تصفيات كأس العالم، بالإضافة إلى البروتوكول الطبي في بطولة كأس العرب في قطر، وذلك للعمل على توفير كافة المتطلبات المطلوبة. وأوصت اللجنة بعقد اجتماع دوري مع أطباء الأندية الأسبوع المقبل، للوقوف على كافة التحديات التي تواجه الأطقم الطبية العاملة في الأندية والعمل على حلها، ودعم وتعزيز الآليات التي تخدم الحفاظ على صحة وسلامة جميع منتسبي نشاط كرة القدم في الدولة.