اتحاد الكرة يناقش لائحة التراخيص مع أندية «الأولى»

دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد الكرة اجتماعاً تنسيقياً مع المديرين التنفيذيين وأمناء السر بأندية الدرجة الأولى، لمناقشة لائحة تراخيص أندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2022/2023 وتعديلاتها الجديدة التي أقرها مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماع سابق.

واستعرض الاجتماع لائحة تراخيص أندية الدرجة الأولى مع شرح للتعديلات الجديدة التي طرأت عليها، والتي تم مناقشتها كذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت في الرابع من أكتوبر الحالي بمشاركة مسؤولي التراخيص في الأندية المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص اتحاد الكرة على اطلاع مسؤولي أندية الدرجة الأولى على التعديلات الجديدة لأهميتها، الأمر الذي سيُعطي حافزاً كبيراً للأندية ويدفعها لتسخير جهودها وإمكاناتها جنباً إلى جنب مع الاتحاد لتحقيق المتطلبات والمعايير التي تتضمنها لائحة التراخيص، والتي ستسهم حال تحقيقها في تطوير بنيتها التحتية وتأهيل كواردها البشرية، مما سينعكس إيجاباً على المساهمة في توفير متطلبات التأهل لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين.