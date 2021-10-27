العين يفوز على الوكرة في «عربية اليد»

رضا سليم (دبي)

حقق فريق العين الفوز الأول في بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الــ 36 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد المقامة بمدينة الحمامات بتونس وتستمر حتى يوم 2 نوفمبر المقبل بمشاركة 10 أندية، حيث تغلب على فريق الوكرة القطري بنتيجة 26-23 ضمن مباريات المجموعة الأولى ليتقدم في ترتيب المجموعة للمركز الثالث بفوز وخسارة بعد الوكرة وجمعية الحمامات وكلاهما لعب 3 مباريات.

ويحتاج البنفسج للفوز بالمباراتين المتبقيتين أمام شبيبة الساورة الجزائري ورجاء أغادير لضمان التأهل للدور الثاني في ترتيب أفضل ومواجهة فريق أقل في المستوى في المجموعة الثانية.

في الوقت نفسه، خسر الجزيرة أمام الغرافة القطري بنتيجة 19-24 في ثاني مبارياته في المجموعة الثانية ويلتقي الجزيرة مع أمل سكيكدة ومكارم المهدية في آخر مباراتين بالمجموعة ويحتاج الفريق للفوز بالمواجهتين لتحسين ترتيبه في المجموعة، خاصة أنه خسر المباراة الأولى، ويحتل المركز الأخير دون فوز.