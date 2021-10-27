جزيرة العلم تطلق فعاليات رياضية بشعار «حرّر طاقاتك»



الشارقة (الاتحاد)

تنظم جزيرة العلم، إحدى أبرز الوجهات السياحية في الشارقة، والتابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مجموعة من أنشطة اللياقة البدنية الموجهة لجميع الفئات العمرية تحت شعار «حرّر طاقاتك» ابتداءً من 25 أكتوبر إلى ديسمبر 2021، كجزء من التزامها بتشجيع جميع الفئات المجتمعية في دولة الإمارات للحفاظ على اللياقة البدنية واعتماد أسلوب حياة صحي.

ويهدف برنامج اللياقة، إلى الترويج لجزيرة العلم كوجهة خارجية لنشاط اللياقة البدنية اليومي للمقيمين والمواطنين في الإمارة. ابتدأ البرنامج بفعالية تهدف إلى تعزيز الوعي حول مرض سرطان الثدي، تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، فاكتست الفعالية باللون الوردي وتم توفير الفحوصات الطبية في خيمة خاصة، والمنتجات الصحية والمكملات الغذائية أثناء الفعالية، مع حضور طلاب من جامعة لينكولن لإدارة الأعمال، الذين شاركوا في الأنشطة الرياضية لحث الطلاب على اتباع أسلوب حياة صحي وتضمين التمارين الرياضية في حياتهم اليومية. تنوعت التمارين الرياضية المقدمة على مسرح جزيرة العلم وفي الهواء الطلق بين تمارين الملاكمة والزومبا وغيرها، والتي تمت بإشراف مدربين من «فيتنس فيرست».

الفعالية الثانية ضمن برنامج اللياقة في جزيرة العلم، ستكون بعنوان «الاستثمار في مستقبلنا هو استثمار في أطفالنا»، للاحتفاء باليوم العالمي للطفل والذي يصادف 22 نوفمبر 2021 من 4:00 - 6:00 مساءً بمجموعة من الأنشطة التي تشمل التمارين الرياضية والزومبا للصغار، في إطار التعريف والاحتفاء بحقوق الأطفال لضمان مستقبل واعد للجيل القادم.

وسيختتم برنامج اللياقة البدنية بالفعالية الثالثة بعنوان «دعونا ندوّر العجلات» في 6 ديسمبر 2021، من 4:00 - 6:00 مساءً، والتي ستقام في الهواء الطلق بالتعاون مع «فيتنس فيرست» في منافسة بالدراجات، مع الاستمتاع بالموسيقى والإضاءة المميزة في جزيرة العلم. تتميز جزيرة العلم بمرافقها الخارجية المتنوعة والتي تعتبر الأمثل لاستضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية، فتحتوي الجزيرة على ملاعب كرة القدم، ومسارات الجري، والنادي الرياضي الخارجي، وحديقة التزلج وملاعب التنس، إلى جانب المسرح الخارجي الذي يتسع لـ 1000 شخص.