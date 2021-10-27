«الأريام شقراء» تتصدر فئة المهرات في افتتاح بطولة جمال الخيل العربية



أبوظبي (وام)

خطفت المهرة «ع. ج. كيه» لخالد العميري، الأضواء في افتتاح منافسات بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية الأصيلة، التي انطلقت أمس الأول تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وبإشراف مباشر من الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس اللجنة العليا للبطولة، وتقام بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب للفروسية بمشاركة 433 خيلاً. شهدت فعاليات اليوم الأول الذي اشتمل على 6 أشواط تم تخصيصها لفئة المهرات عمر سنة وسنتين، منافسات مثيرة، حيث تقاسمت المرابط مراكز الصدارة، وسجلت المهرة «ع. ج. كيه» أعلى معدل بلغ 92.80 نقطة، وذلك في آخر الأشواط المخصص للمهرات عمر سنتين القسم «ب»، وتلتها في المركز الثاني «ع. ج. العلا» لمربط عجمان، فيما حلت ثالثة المهرة «دي لين» لمربط دبي.

وكانت البطولة قد افتتحت بفئة المهرات عمر سنة، حيث تصدرت القسم «أ» «فيجاس آر إم» لمربط بنات الريح، وجاءت في المركز الثاني «شامة الزبير» لمربط بدر عدنان أحمد آل علي، فيما حلت في المركز المركز الثالث «دعاء الريماس» لمربط الريماس. واحتلت الصدارة في القسم «ب» المهرة «أم زد رفيقة» لمربط خليفة عبدالله النعيمي، وحلت في المركز الثاني «ظبية البستان» لمربط البستان، وكان المركز الثالث من نصيب «اليازي الهواجر» لمربط الهواجر.

وتصدرت القسم «ب» المهرة «دي راما» لمربط دبي، تاركة المركز الثاني لرفيقتها في المربط نفسه «دي شملة»، وجاءت في المركز الثالث «نادرة البستان» لإسطبلات البستان.

وذهبت صدارة القسم «د» إلى المهرة «ع ج سنيم» لمربط عجمان، وحلت في المركز الثاني «ضي الهواجر» لمربط الهواجر، فيما احتلت المركز الثالث «مريان البداير» لمربط البداير.

وفي فئة المهرات عمر سنتين القسم «أ»، تألقت «الأريام شقراء» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، حيث احتلت المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني «ع. ج. نور» لمربط خالد غانم العميري، فيما ذهب المركز الثالث الى «غنادير البداير» لمربط البداير.