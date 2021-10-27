أسرع رجل في العالم يتدرب بمضمار «دبي لأصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

اختار الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس، أسرع رجل في العالم والفائز بذهبية 100 متر في أولمبياد طوكيو 2020، مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم لتدريباته خلال زيارته لدبي، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

والتقى ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، البطل الأولمبي عقب الحصة التدريبية التي أجراها بمضمار النادي، تحت إشراف مدربه باولو كاموسي، والتي استمرت لـ 3 ساعات، حيث رحب المدير التنفيذي بأسرع رجل في العالم بالنادي.

واطلع لامونت مارسيل جاكوبس على إنجازات «دبي لأصحاب الهمم» وأنشطته والمبادرات المختلفة التي قام بها، من خلال مشاهدة الفيلم الوثائقي الذي جسد نجاحات النادي في جميع المجالات.

وأوضح العصيمي أن اختيار البطل الأولمبي الإيطالي لمضمار النادي يؤكد مكانة دبي لأصحاب الهمم العالمية من خلال تنظيمه كبرى الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية، على رأسها «أم الألعاب».

وأطلع العصيمي البطل الأولمبي على أبرز إنجازات النادي الرياضية، مشيراً إلى أن «دبي لأصحاب الهمم» قدم أبطالاً حققوا ميداليات بارالمبية خلال الـ 20 سنة الماضية، في مقدمتهم البطل محمد خميس صاحب أول ميدالية ذهبية للإمارات في تاريخ مشاركاتها البارالمبية «أثينا 2004» والحاصل على 3 ميداليات بارالمبية، ذهبيتي أثينا 2004 وريو 2016 وفضية بكين 2008.

وأبدى البطل الأولمبي إعجابه بالمنشآت الرياضية بالنادي ولا سيما المضمار، إضافة إلى الأنشطة والبرامج المقدمة لـ «أصحاب الهمم»، مؤكداً أن مضمار النادي سيكون محطته الدائمة خلال زياراته للإمارات، من منطلق أن النادي والمضمار باتت لهما سمعتهما العالمية.

وأشار لامونت إلى أن الإمكانات المتوفرة بالنادي تؤكد اهتمام قيادة الإمارات بـ «أصحاب الهمم» وتمكينهم الكامل في المجتمع، ووجه في ختام اللقاء الشكر إلى إدارة «دبي لأصحاب الهمم» على إتاحة الفرصة له للتدريب بالمضمار، متمنياً التوفيق لأبطال النادي في الألعاب المختلفة من أجل تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.