كونتي غير مرغوب فيه بـ «أولد ترافورد»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لا يحظى بقبول شخصيات مهمة في مانشستر يونايتد، حيث يرفضون فكرة التعاقد معه بديلاً للنرويجي أولي جونار سولشاير، بعد أن كان هو المرشح الأول لتولي مهمة إنقاذ الشياطين الحمر.

وذكرت صحيفة «مانشستر إيفينينج نيوز» المحلية أن هذه الشخصيات الكبيرة لا توافق على طلب كونتي - بين طلبات أخرى- بأن يكون المسؤول الأول والأخير عن التعاقدات الجديدة للاعبين، ولم يغادر سولشاير بعد مانشستر يونايتد، وإن كان الحديث عن إمكانية رحيله وعن خليفته يتردد بصفة يومية في الصحافة الإنجليزية.

وقالت الصحيفة: إن كونتي يريد أن يهيمن وحده على كل ما يتعلق بتعاقدات اللاعبين، ولا يقبل أن يجد نفسه مفروضاً عليه لاعبون على غير رغبته، لمجرد أنهم يرتبطون بعمليات التسويق أكثر من حاجة الفريق إليهم.

وأضافت «مانشستر إيفينينج نيوز» أن فلسفة كونتي في العمل تتعارض تماماً مع فلسفة جون مورتوه مدير كرة القدم باليونايتد، ومن الصعب أن يتفقا في أسلوب العمل. وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أنه لم تحدث حتى الآن أية اتصالات رسمية مع أنطونيو كونتي.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها: ربما تكون إدارة يونايتد استقرت على منح سولشاير فرصة أخيرة، بدليل أنه مازال موجوداً في تدريبات الفريق، وسيكون على دكة المدربين على الأرجح، خلال المباراة المقبلة لليونايتد، يوم السبت القادم ضد فريق توتنهام.

يذكر أن يونايتد تراجع إلى المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي «البريميرليج» بعد الهزيمة الثقيلة (صفر/5) التي مني بها يوم الأحد الماضي من ليفربول، وإن كونتي لا يدرب أي نادٍ، منذ رحيله عن إنترميلان الإيطالي في شهر مايو الماضي، بعد أسبوعين فقط من فوز فريقه ببطولة الدوري الإيطالي «الكالشيو».