«تجميد ديمبلي».. خيار برشلونة النهائي !

أنورإبراهيم (القاهرة)

مازال مستقبل النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني في علم الغيب، في ظل تعثر المفاوضات بين وكيل اللاعب وإدارة البارسا التي مازالت تتمسك بأمل التوصل إلى اتفاق على تمديد عقد اللاعب، الذي ينتهي في صيف 2022، ولكنها لم تحدد على وجه الدقة الإستراتيجية التي ستنتهجها، في حالة وصول المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدود.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن مسؤولي البلاوجرانا لم يستبعدوا إمكانية «تجميد» بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، مثلما فعلوا في الموسم الماضي مع اللاعب موريبا الذي رفض تجديد عقده وأراد الرحيل إلى أي نادٍ آخر.

ورغم إن ديمبلي شارك في آخر حصتين تدريبيتين للفريق، إلا أن اسمه لم يدرج في قائمة مباراة الفريق ضد رايو فاليكانو في الجولة 11 للدوري الإسباني «الليجا».

وفي هذا الإطار، صرح الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبارسا قائلاً: الشيء المهم هو إننا نرغب في بقاء ديمبلي معنا.. هذا أمر أساسي لأنه لاعب يمتلك الكثير من الموهبة والمهارة والإمكانات، وهدفنا هو تجديد عقده.. أما الأمر الآخر الذي لانتمناه، فهو إبداء اللاعب عدم رغبته في تجديد عقده.. ففي هذه الحالة ستحدد إدارة النادي أفضل طريقة للتعامل معه. وأضاف قائلاً: نحن لم نحدد بعد استراتيجية معينة في حال عدم تجديد عقده.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية إنه رغم إن المباحثات بين الجانبين لم تسف رعن شيء حتى الآن، إلا إن إدارة برشلونة لاترغب في التسرع أوتعجل الأمور، وتتحلى بالصبر، لأنها تريد أن تتوصل إلى إقناعه بالتجديد حتى صيف 2022. أما في حالة عدم نجاحها في ذلك حتى شهر يناير القادم، فإن بطل العالم الفرنسي قد يعاني من إجراءات رياضية كنوع من العقاب، وخيار«التجميد» مطروح، وربما يكون السلاح الأخير.

والمفاوضات بين الجانبين بدأت مبكراً جداً، حتى قبل مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، والتي تعرض خلالها ديمبلي للإصابة في أحد مبارياتها، ثم توقفت المفاوضات بعد ذلك لفترة غير قصيرة انتظاراً لشفائه، ثم استؤنفت مرة أخرى في الآونة الأخيرة تحت رعاية خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.