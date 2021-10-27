الدرعي: الإمارات أكملت ترتيباتها لاستضافة جراند سلام أبوظبي للجودو

أبوظبي (الاتحاد)



تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، اتصالاً هاتفياً من النمساوي ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو «IJF» مهنئاً فيه دولة الإمارات التي أظهرت كفاءة كبيرة في اتخاذ العديد من إجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا «كوفيد - 19» خلال الفترة الماضية على مستوى الدولة ومساعدة الآخرين في خطوة إنسانية لاقت تقديراً عالمياً واسعاً، بجانب الدور الذي قامت به على مستوى الوعي المجتمعي في التزام الأفراد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، وتحمل الجميع لمسؤولياته، لضمان أكبر قدر من السيطرة والتحكم بهدف سلامة الجميع من مواطنين ومقيمين، وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية التي أشادت بكفاءة النظام الصحي في دولة الإمارات، ونجاحه في مواجهة انتشار الوباء.

وطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي (الخمسين) جراند سلام للجودو الحادية عشرة لعام 2021، رئيس الاتحاد الدولي للجودو على عودة الحياة لطبيعتها في دولة الإمارات بفضل حكمة وحنكة القيادة الرشيدة التي أكدت خروج الإمارات من أزمة كورونا وبداية عودة الحياة إلى طبيعتها مع كثير من المكاسب والدروس المستفادة.

وأكد الدرعي أن اللجنة المنظمة أكملت كافة الاستعدادات لإقامة البطولة خلال الفترة من 26 - 28 نوفمبر المقبل بصالة «أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو بدعم من مجلس أبو ظبي الرياضي، وبإشراف الاتحاد الدولي، معتبراً أن تراكم الخبرات من خلال استضافة البطولات العشر الماضية التي نالت تقدير رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للجودو، ساهم في إنهاء التجهيزات.

وأضاف: اللجنة المنظمة فرغت من الترتيبات التنظيمية قبل 29 يوما من موعد البطولة وفقاً لبروتوكول البطولة، فيما يتواصل التسجيل عبر موقع الاتحاد الدولي للجودو، وقد بلغت الدول المشاركة حتى الآن 17 دولة ممثلة في منتخبات الدنمارك، تايبيه الصين، أوكرانيا، جمهورية التشيك، غيرقستان، صربيا، إسرائيل، صربيا، بولندا، سلوفينيا، بريطانيا، السويد، فرنسا، ايرلندا، كندا، رومانيا، طاجيكستان بجانب فريق اللاجئين.