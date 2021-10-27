شمسة بنت حشر: الصورة غير واضحة لـ «مقعد رئاسة الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

أبقت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة، على كل الاحتمالات بشأن ترشحها لمقعد رئاسة الاتحاد في الدورة الانتخابية الجديدة 2020- 2024، وأوضحت في تصريحات للاتحاد الرياضي، قائلةً: «الصورة ليست واضحة وهناك المزيد من الترتيبات».

‪وفُتح الأحد الماضي باب الترشح وتسلم استمارات الترشيح، حسب البرنامج الزمني لانتخابات الدورة الجديدة، المستند إلى قرار لجنة الانتخابات ولائحة الانتخابات والنظام الانتخابي، على أن يغلق باب الترشح الذي يستمر لنحو أسبوع ظهر الأحد المقبل 31 أكتوبر، يعقبه إعلان القائمة المبدئية للمرشحين وفتح باب الطعون، وصولاً إلى إعلان القائمة النهائية يوم الخميس 18 نوفمبر

وأضافت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم: «لا أرغب في الحديث عن نفسي وترشحي، أكن احتراماً كبيراً للمترشحين الدكتور أحمد المطوع الأمين العام الحالي للاتحاد، وعبد الله الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الجماعية، وأتمنى لهما التوفيق». واستبقت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، الإعلان عن الموعد الرسمي للعمومية الانتخابية بالكشف عن ترشحها لمقعد رئاسة اتحاد الطائرة في الدورة الجديدة، وذلك خلال بيان رسمي، وكشفت عن خطة استراتيجية مبنية على خمسة محاور، دون أن يكشف البيان عن النادي الذي ستترشح من خلاله لمقعد الرئاسة.

وأصدر اتحاد الطائرة مراحل البرنامج الزمني لانتخاب مجلس الإدارة للدورة الانتخابية الجديدة 2020- 2024، بعدما جرى تحديد يوم الأربعاء 24 نوفمبر المقبل موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد. وتعقد العمومية الانتخابية للدورة الجديدة يوم الأربعاء 24 نوفمبر المقبل، يعقبها إعلان النتائج الأولية وفتح باب الطعون على نتائج الانتخابات، انتهاءً باعتماد وإعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم الخميس 9 ديسمبر 2021.