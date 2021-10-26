«الأبيض الأولمبي» يواجه الهند لتصحيح المسيرة في تصفيات آسيا

فيصل النقبي (الفجيرة)

يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم مباراته الثانية ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، حين يواجه نظيره منتخب الهند لحساب المجموعة الخامسة المقامة مبارياتها حالياً في إمارة الفجيرة.

وتسبق مباراة منتخبنا مواجهة مرتقبة تجمع المنتخبين العُماني والقيرغيزستاني في تمام الساعة 16:50 عصراً.

وحرص مدرب منتخبنا الأولمبي الإسباني دينس سيلفا على التحدث مع اللاعبين خلال اجتماعه معهم أمس على ضرورة الظهور بمستوى إيجابي، وتحقيق الفوز للعودة إلى المنافسة على البطاقة المؤهلة إلى النهائيات، ونسيان نتيجة المباراة الأولى أمام قيرغيزستان التي انتهت بخسارة «الأبيض» بهدفين لهدف.

وأكد سيلفا أن مواجهة الهند ستكون قوية ومثيرة، خاصة وأن المنتخب الهندي استطاع الفوز في مباراته الأولى على المنتخب العماني بهدفين لهدف، مشيراً أن اللاعبين في أتم الجاهزية لخوض المباراة من جميع النواحي.