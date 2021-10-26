نادال: بنزيمة الأحق بالكرة الذهبية





مدريد (أ ف ب)

أعرب أسطورة التنس الإسباني رافايل نادال، عن دعمه للدولي الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021.

وغرّد المصنف خامسًا عالميًا حاليًا والأول سابقًا عبر حسابه على تويتر: أقدره كثيرًا كلاعب، لما أظهره من التزام رياضي واحتراف في سنّه، أتمنى لك التوفيق وتحظى بدعمي للكرة الذهبية 2021".

وبنزيمة هو أحد اللاعبين الثلاثين الذين يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية لهذا العام، علمًا أن التصويت أغلق مساء الأحد.

ويعتبر مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بها ست مرات، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمصري محمد صلاح والإيطالي جورجينو من أبرز المرشحين لحصدها.

وقدم بنزيمة في العام 2021 مستويات مميزة مع النادي الملكي ومع المنتخب الفرنسيو العائد إليه بعد غياب قرابة خمس سنوات ونصف. وبعد خروج "الديوك" المفاجئ من نصف نهائي كأس أوروبا، عوّض بالفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا 3-2 في النهائي.

ويتصدر مع مطلع الموسم الحالي ترتيب الهدافين (9) وأفضل الممرين (7) في الدوري الإسباني.

وسيكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية في 29 نوفمبر المقبل، بعد خمسة أيام من الحكم المقرر أن يصدر بحق بنزيمة بتهمة التواطؤ بمحاولة الابتزاز عام 2015 لزميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا.