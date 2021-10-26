جوارديولا يرفض الاستخفاف بكأس رابطة المحترفين

لندن (د ب أ)

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أنه لا يستخف بمشوار فريقه في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك قبل مواجهة حامل اللقب مع مضيفه وستهام يونايتد غداً الأربعاء في دور الستة عشر.

وتوج سيتي بلقب البطولة ست مرات في آخر ثمانية مواسم، من بينها آخر أربعة ألقاب. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» عن جوارديولا قوله اليوم الثلاثاء: إنه أمر جيد، كأس رابطة المحترفين بطولة في هذا البلد ونحن أدينا بشكل جيد حقاً.

وأضاف: فزنا باللقب للمرة الرابعة على التوالي ولا نزال نشارك بها. وأشار: نعرف أي فريق سنواجه، وستهام على ملعبه، لذا لن تكون مواجهة سهلة. وأوضح: وفي الوقت ذاته سنستعد من أجل محاولة الفوز بالمباراة مثلما نفعل في أي مباراة في أي بطولة.