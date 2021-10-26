أنشيلوتي ينتقد جماهير برشلونة





مدريد (د ب أ)

انتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، مجموعة من جماهير نادي برشلونة، بعد أن اعترضت سيارة المدير الفني الهولندي للنادي الكتالوني رونالد كومان.

وحقق أنشيلوتي فوزه الأول كمدرب على ملعب كامب نو خلال كلاسيكو الدوري الإسباني، الذي انتهى بفوز الريال بهدفين مقابل هدف أمس الأول الأحد.

وبعد المباراة احتشدت مجموعة من المشجعين حول سيارة كومان لمنعه من المغادرة. وقال أنشيلوتي في تصريحات إعلامية قبل مواجهة النادي الملكي غداً الأربعاء أمام أوساسونا: إنها قلة احترام للشخص، ليس للمدرب، كومان ليس مدرب، هو شخص يعمل كمدرب.

وأضاف: إنها ليست مشكلة كرة القدم، هي مشكلة مجتمع، همجية. وأشار: صديق لي وهو أيضاً مدرب أخبرني أن الحياة الأفضل بالنسبة للمدرب تأتي في غياب المباريات، إنها حياة جميلة، نحب التدريب، الانتقاد أمر طبيعي، لكن عدم الاحترام أمر مزعج على المستوى الشخصي.

وختم بالقول: عندما تكون طفلاً يعلمونك، على الأقل بالنسبة لي، أنه إذا أردت أن تكون محترماً فعليك أن تظهر الاحترام.